Voeding voor gezond haar. 10 Tips

Voeding voor gezond haar. Hoe werkt dat? Heel eenvoudig. Je hoeft maar een paar simpele voedingsregeltjes aan te houden om ervoor te zorgen dat je haar glanzend en gezond blijft (of wordt).



Klinkt dat je vreemd in de oren? We hebben het hier toch over haarverzorging? Waarom komen we niet met de gebruikelijke shampoo- en balsemtips, vraag je je af. Dat komt omdat er één ding is dat we vaak vergeten, of misschien niet eens weten, en dat is: dat de verzorging van je haar aan tafel begint.

Met een paar simpele voedingsregels kun je je haar die vitaliteit en glans teruggeven waar je tot nu toe tevergeefs naar op zoek was en waarvoor je misschien wel een fortuin hebt uitgegeven aan dure producten. Ben je nu nieuwsgierig wat en hoe je dan moet eten? Lees dan snel verder.

1. Zorg ervoor dat je dagelijkse voedingspatroon gebalanceerd is en rijk is aan proteïnen (de bouwstenen voor je haar) en koolhydraten. Krijg je te weinig proteïnen binnen, dan kan zich dat (onder meer) uiten in droog en dof haar. Je haar groeit bovendien minder snel. Vis, vlees, eieren en kaas (let op dat je niet overdrijft met vetten) zijn belangrijke proteïnenleveranciers. Vooral zalm wordt wel beschouwd als een van de beste voedingsmiddelen voor de gezondheid van het haar. En als het dan ook nog lekker is…

2. Je kunt je dagelijkse voedingspatroon integreren met producten op basis van aminozuren, verkrijgbaar bij de apotheek en drogisterij.

3.Dof en ongezond haar kan ook duiden op een gebrek aan (onverzadigde) vetzuren die te vinden zijn in olijfolie en vis (zie de zalm hierboven)

4. Zorg ervoor dat je voedingsmiddelen die rijk aan ijzer zijn, binnenkrijgt, of integreer je voedingspatroon met een ijzerpreparaat.

5. Ga voor een gezond en vezelrijk ontbijt, bijvoorbeeld cornflakes of muesli met yoghurt.

6. Eet voldoende groenten en fruit. Vitaminen en antioxidanten (die in groenten en fruit te vinden zijn) zijn heel belangrijk voor de gezondheid van je haar.

7. Drink voldoende water of vruchtensap (zonder suiker).

8. Andere integratoren die belangrijk zijn voor de gezondheid van je haar – en die bij de apotheek verkrijgbaar zijn – zijn: vitamine B-complex (onder meer foliumzuur) en zink.

9. Dun en weinig haar? Ga voor een dieet dat rijk is aan ijzer, calcium en silicium, stoffen die haaruitval kunnen tegengaan. Verzeker je er verder van dat je voldoende groenten en fruit binnenkrijgt (vooral gedroogd fruit kan een steentje bijdragen). Er zijn natuurlijk vele oorzaken voor haarverlies (raadpleeg je arts bij ongewone haaruitval) en die zul je niet kunnen verwijderen met een gezond en goed voedingspatroon, maar een goed begin is het wel.

10. Je haar groeit niet zo snel als je wel zou willen? Afgezien van genetische factoren (waar nu eenmaal niet veel aan te veranderen is), kun je proberen om je dagelijkse voeding te integreren met een vitamine B-complex, vitamine C, D en E. Zorg er verder voor dat je niet al te veel vetten, cafeïne en koolzuurhoudende drankjes binnen krijgt. Deze voedingsstoffen zouden – naar men zegt – de haargroei remmen. Verwacht echter geen wonderen van integratoren.

Zoals je ziet zijn het simpele voedingsregels die – afgezien van de voedingssupplementen – niets kosten en je haar ten goede komen. En dat niet alleen. Je hele lichaam heeft baat bij een gezond en gebalanceerd voedingspatroon. En willen we het puur over uiterlijk en beauty hebben, dan noemen we in het bijzonder ook het positieve effect van onze voedingsregels op je nagels, die immers baat hebben bij dezelfde stoffen en voedingsmiddelen als je haar. Niet slecht, toch?