Voeding trends 2018. Dit gaan we eten

Het is weer tijd voor de voeding trends voor het nieuwe jaar. De afgelopen jaren stonden in het teken van superfoods als quinoa en kale. We zagen ook de opkomst van het veganisme. Deze voeding trends zetten in 2018 door (en dat juichen wij toe) maar er zijn ook andere ontwikkelingen gaande.

Als het om voeding trends gaat dan is er één grote speler die door zo ongeveer de hele wereld wordt geciteerd: Whole Foods Market, een Amerikaanse supermarktketen die onlangs die Amazon (!) is overgenomen. De top 10 ‘food trends 2018’ van Whole Foods Market bevat een aantal interessante trends. We noemen er een paar:

Bloemensmaakjes

Op nummer 1 staan ‘floral flavors’, bloemensmaakjes. In 2017 zagen we al eetbare bloemen. In 2018 gaan we vooral bloemenextracten in drankjes zien. Denk aan lavendel latte en hibiscus thee. Een topper wordt de vlierbloesem, door Whole Foods Market wel de ‘MVP’ (most valuable petal) genoemd. Overigens is de vlierbloesem als smaakje in drankjes geen nieuwigheid, denk aan het alcoholische drankje Sambuca.

Super poedertjes

Een tweede trend is die van de ‘poeders’, omdat ze – aldus Whole Foods – zo gemakkelijk aan andere voedingsmiddelen toe te voegen zijn. Denk aan matcha poeder, maka poeder, maar ook kale en spiruline poeders om smoothies van te maken.

Functionele paddenstoelen

Op nummer drie staan de ‘functionele’ paddenstoelen. Paddenstoelen worden van bijproduct een ster-product met de hoofdrol in koffie, thee en smoothies. We gaan paddenstoelen zelfs terugzien in producten voor lichaamsverzorging als zeep en haarverzorgingsproducten.

Plantaardig vlees

Gelet op de vegan hype van het moment, zal het je niet verbazen dat er ook op het gebied van vlees veel te doen is. De technologie, ook wel ‘technofoodology’ genoemd, buigt zich er graag over. Whole Foods geeft als voorbeelden ‘bloedende’ vegan burgers (‘Doe ‘m maar medium’) en ‘non-tuna’ sushi gemaakt van tomaten.

Aandacht voor afvalproducten

Een andere trend die volgens ons interessant is, is ‘root-to-stem’. In onze wegwerpmaatschappij moet er meer aandacht voor afvalproducten komen. Whole Foods Market denkt hierbij aan salades op basis van broccolistronken en ingelegde watermeloenschillen (als augurken).

Vrijwel alle trends worden in deze lijst geassocieerd met kant-en-klare producten die direct bij Whole Foods Market te koop. Op deze manier hoef je niet zelf die vieze omgeving in die wel ‘natuur’ wordt genoemd.

De ‘vertechnologisering’ van voedsel

De licht sarcastische ondertoon in de paragraaf hierboven is je wellicht niet ontgaan. Wat ons in veel artikelen over voedseltrends 2018 opvalt, is namelijk – wat wij willen noemen – de ‘vertechnologisering’ – van voedsel.

Neem nu vlees. In het verleden gingen we op zoek naar vleesvervangers in de natuur, zoals eieren, peulvruchten, noten, pitten, zeewier en algen. Toen kwam de vega burger met plantaardige ingrediënten. Tegenwoordig gaat men veel verder. De trend voor 2018 is: ‘imitatievlees’. De technologie spant zich in om vlees na te maken.

Zo investeerde Leonardo Dicaprio (!?) onlangs in een onderneming ‘Beyond Meat’ die zich gaat toeleggen op de ontwikkeling van plantaardige vervangers voor vlees en naar verwachting zal het niet bepaald om tofu en tempah gaan. In augustus 2017 organiseerden figuren als Bill Gates en Richard Branson in een $17 million Series A fundraising round voor Memphis Meat, een onderneming die zich onder meer bezighoudt met het produceren van rundvlees en kipvlees uit dierencellen. Een andere onderneming, gevestigd in Silicon Valley, houdt zich bezig met de ontwikkelen van ‘vleesloze burgers die bloeden’ (zie ook hierboven) die ‘heme’ (naar het woord ‘bloed’ in het Grieks) wordt genoemd. Zo kun je straks (het is nog niet zover) weer likkenbaarden over een ‘bloedend’ burgertje.

Al met al krijgen wij van deze ontwikkelingen toch wel een beetje kippenvel. Trends van afgelopen jaren als ‘terug naar de natuur’ en de ‘herwaardering van lokale producten’ worden overschaduwd door voedingsmiddelen uit… het laboratorium!

Het unheimische gevoel wordt nog sterker als je het artikel in Forbes over de Whole Foods Market top 10 leest. Het artikel is doorspekt met kreten als ‘mindfulness’, ‘tactile’, ‘neuronutrition (welke invloed heeft voedsel op je hersens) en ‘biohacking‘, ‘technofoodology’, advertising, ‘security’ (eerst de angst en dan de pleister op de wond die ‘security’ genoemd wordt) en last but not least… ‘artificial intelligence’!

Dit roept bij ons toch wel de vraag op: ‘Wat heeft dat in Godsnaam allemaal met eten te maken?’ Geef ons alsjeblieft gewoon maar een ui of preistengel waar we tijdens het snijden ouderwets van gaan huilen. Geef ons Spaanse pepers die prikken, kruiden die geuren, citroenen die nog warm zijn van de zon, groenten die smaak hebben (niet de smaak van plastic). Geef ons de natuur!

Maar dan de echte natuur, niet bijvoorbeeld multinationals die zich voordoen als biologisch verantwoord (omdat dat de trend nu eenmaal is). Of chefkoks die er prat op gaan dat ze hun eigen groententuin bij het restaurant hebben (omdat dat de trend nu eenmaal).

Voeding trends 2018. Poke bowl is de nieuwe sushi

Laten we afsluiten met een voedsel trend die wel wél toejuichen: de poké bowl. Poké is een traditioneel gerecht uit Hawaii dat bestaat uit een laag rijst met daarop rauwe vis, meestal tonijn, en groenten. De ingrediënten doen denken aan die van sushi (maar dan zonder zeewier). Poké bowls (poké in een kom) winnen snel aan populariteit. Zelfs in Nederland zijn er al een paar zaken die poké serveren. Wij verwachten dat deze trend voet aan de grond gaat krijgen.

En verder staat 2018 natuurlijk in het teken van gezond eten. We worden allemaal steeds bewuster van wat we eten en ook van wat er in voedingsmiddelen uit de supermarkt zit. De zoektocht naar superfoods gaat voort. We zijn met z’n allen stukken ‘food wiser’ aan het worden en dat kan geen kwaad!

