Nog even en we duiken het Festival seizoen weer in. Wij verheugen ons nu al op de stroom aan foto’s van Coachella looks die we weer op internet zullen gaan zien. In de tussentijd halen we inspiratie uit de dingen die we backstage en op de catwalks bij de Fashion Weeks hebben gespot. Zoals de vlecht kapsels.

Eén enkele dikke vlecht is dit seizoen weer hot. De vlecht moet wel echt dik zijn. Dit kun je heel gemakkelijk voor elkaar krijgen door een paar lokken nephaar mee te vlechten. Je maakt eerst een paardenstaart waarbij je je eigen haar en het nephaar samenbindt. Vervolgens ga je vlechten.

Kleine vlechtjes in los haar blijven ook een topper. Ze zijn heel gemakkelijk te maken en ze worden op en top ‘Coachella’ als je ze een beetje laat pluizen. Dat doe je door ze met je vingers in opwaartse richting op te rullen. Laat de vlechtjes ook lekker pieken.

Een derde klassieker is los haar met een vlechtje achter op het hoofd. Het fijne hiervan is dat je geen haar in je gezicht hebt. De buitenste lokken liggen als een krans rond je hoofd.

En dan heb je altijd nog de ingevlochten kapsels. Dit seizoen zagen we backstage in Milaan een enkele cornrow vlecht die van het voorhoofd helemaal door naar achteren liep en daar dubbel geslagen worden.

De vlechtjes (en vooral ook de make-up) bij Vivienne Westwoord waren wel extreem, maar met de vlechtjes kunnen we wel wat (laat de make-up maar even achterwege). De cornrows beginnen achter op het hoofd en lopen door voren. Het is geen kapsel om als zodanig te kopiëren maar het laat wel zien dat je mag experimenteren! En dat… laten we verder aan jullie over!