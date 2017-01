Vitamine E boost voor je huid. Trucje :-)

Tijdens de wintermaanden kan je huid wel wat extra vitaminen gebruiken. We hebben een aantal tips en een trucje voor je.



In de winter nemen de wind, de kou en de droogte binnenshuis het van de zon over om je huid te plagen. Het is daarom belangrijk om je huid goed te verzorgen.

Om uitdrogen te voorkomen en je huid tegen de kou en wind te beschermen, breng je voor het naar buiten gaan een vrij vette crème op je huid aan. Ook je nachtcrème mag vetter zijn dan gewoonlijk. Vermijd verder te hete en lange douches, hoe verleidelijk het ’s winters ook is om er even lekker lang onder te staan.

Een extra boost voor je huid vind je bovendien in de potjes vitamine die je natuurlijk trouw slikt om verkoudheden en griep (andere aanslagen op je huid – en gezondheid) te voorkomen. Zoek tussen de potjes eens naar de vitamine E.

Vitamine E bestaat uit een samenstel van in vet oplosbare stofjes. Om deze reden komt vitamine E vaak in capsules met een olieachtige substantie. Deze capsules, die je gewoonlijk met wat water inneemt, laten zich gemakkelijk openmaken en… met de vloeibare inhoud kun je je huid verwennen. Smeer je gezichtshuid er maar eens mee in. Je huid krijgt op deze manier een geconcentreerde hoeveelheid vitamine E ter beschikking.

Vitamine E is populair in cosmetica producten. Deze vitamine komt onder de naam ‘tocopherol‘ (kijk de etiketten van je cosmetica artikelen er maar eens op na) in veel crèmes voor. Het is een notoire antioxidant en gaat vrije radicalen in de huid te lijf. Overigens is niet helemaal duidelijk hoeveel vitamine E er nu daadwerkelijk via je huid binnenkomt (maar baat het niet dan schaadt het niet). Het blijft daarom van belang om ervoor te zorgen dat je via je dagelijkse voeding voldoende vitamine E binnenkrijgt. Vitamine E is onder meer te vinden in broccoli, noten en plantaardige olie.