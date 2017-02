Wat vind jij van ‘in between relationships’?

‘In between relationships‘ is een term die op internet veel gebezigd wordt en die eigenlijk voor zich spreekt. Volgens ons zou je het zo kunnen omschrijven: het is een vrij oppervlakkige relatie die je aangaat nadat een andere, intense en langdurige liefdesrelatie waarvan je dacht dat die je hele leven lang zou duren tot een einde is gekomen. Diep in je hart weet je al bij het aangaan van de ‘in between relationship‘ dat het om een tijdelijke relatie gaat. Een relatie die je zal helpen de tijd te overbruggen waarin je uitkijkt naar een andere geschikte levenspartner.



‘Ik stond verbaasd over mezelf‘, schrijft Dinneke, ‘Het was nog maar net uit met mijn vriendje of ik stortte me hals over de kop in een andere relatie met iemand die ik nog maar net had leren kennen. Ik kende mezelf niet meer terug‘.

Fleur vindt het heel normaal dat op een ‘serieuze’ relatie een ‘tussenrelatie’ volgt. ‘Ik heb al een paar keer in mijn leven gedacht dat ik de ware had gevonden. En elke keer als het uitging, zat ik in zak en as. Het helpt dan als je een andere relatie aangaat. Het is een pleister op de wond‘.

‘Geef mij maar een reeks one-night stands‘, vindt Joost. ‘Als mijn relatie ooit uitgaat, moet ik er niet aan denken om weer een nieuwe relatie te beginnen. Eerst maar even rust. Dan zien we wel weer.‘

Iedereen reageert op een andere manier op het einde van een relatie en ‘in between relationships‘ horen nu eenmaal tot de mogelijkheden.

Er valt ook wel iets voor te zeggen. De beëindiging van een langdurige relatie, een relatie waar je je toekomst op had gebouwd, is een enorme klap. Je leven stort als een kaartenhuis ineen en alle plannen en dromen voor de toekomst moeten worden bijgesteld. Daarnaast is het ook nog eens een enorme klap voor de eigenwaarde. Onzekerheid, schuldgevoelens en twijfels over ons eigen persoontje steken de kop op. Een nieuwe relatie, hoe oppervlakkig ook, is een – zij het kortstondige – ego-boost.

Een ‘in between relationship‘ is ook een geweldige manier van afleiding in de donkere tijd na het uitgaan van je eerdere relatie. Omdat de ‘tussenrelatie’ niet diep gaat, zijn er ook geen diepe, complexe gevoelens bij betrokken, en dat is wel zo gemakkelijk. Alles wat je wilt is een troostende schouder en een beetje fun.

Een ‘tussenrelatie’ kan je ook helpen om je vorige relatie beter te begrijpen. Je krijgt vergelijkingsmateriaal aangeboden, waartegen je je eerdere relatie kunt afzetten. Het zal gemakkelijker zijn om te begrijpen hoe je echt tegenover je vorige partner stond.

Er zijn natuurlijk ook wel ‘maars’ aan verbonden. Een relatie zonder een goede basis zal geen lang leven beschoren zijn. Als er geen gemeenschappelijke interesses zijn en de levensvisies ver uiteen liggen, zal de relatie al snel doodbloeden. Zolang beide partijen dat weten, is er niets aan de hand. Maar anders ligt het als een van de twee verliefd wordt, of meer hoop begint te krijgen dat het toch echt iets gaat worden. Er zullen er wel eens tranen kunnen gaan vloeien.

Aan de andere kant is het niet gezegd dat er uit een ‘in between relationship‘ niet iets moois kan opbloeien. Per slot van rekening voelde je je tot deze persoon aangetrokken omdat je het idee had dat hij ‘iets’ te bieden had. Omdat hij je aan het lachen bracht, omdat hij je zorgen deed vergeten, omdat hij je een goed gevoel gaf.

Begin je aan een ‘tussenrelatie’ doe het dan zonder al te veel vooruit te denken. Loop vooral niet te hard van stapel, houd het luchtig, doe samen leuke dingen en zie maar hoe het loopt. Als je maar eerlijk tegenover elkaar blijft.

Zoals altijd is dit weer onze eigen persoonlijke mening en zijn wij weer reuze benieuwd naar jullie ervaringen met ‘in between relationships’. Heeft het je goed gedaan? Of was je er achteraf toch liever niet aan begonnen? Mail ons je reactie.

Reactie

lijkt eerder of hij nog steeds in de relatie zit en het dus niet echt over is zoals hij beweert

Reactie

hoi effe een reactie

Ten eerste vind ik een tussen relatie een foute naam,want ik denk dat de meeste zich er niet van bewust zijn dat zijzelf in een tussenrelatie zitten,ik zelf zou er ook nooit voor kiezen,maar dat is ieder zijn eigen,en ergens is het ook best raar dat ik dat zeg,want heb momenteel zelf een relatie met iemand die nog niet goed en wel van zijn vrouw af is,en daarom beangstigd dit stuk mij daarom ook,want ik hoop niet dat ik zijn tussen relatie ben,na een relatie van circa 6 jaar heb ik en jongen leren kennen wat eigenlijk meer een vriend voor me was, aan meer was ik nog niet toe,toch op een bepaald gebied heb ik eraan toegegeven,en achteraf had ik de grootste spijt,want zo zit ik echt niet elkaar,en van de andere kant de tranen,dus meschien heb ik inderdaad dan gebruik gemaakt van een tussen relatie,dar was ik mezelf niet van bewust,en dat was iets wat me nooit meer gebeurd,vervolgens leer ik een paar maanden later een jongen kennen waarmee het gewoon ontzettend klikt en gelukkig ook van beiden kanten,alleen hij was pas van zijn vrouw af en de scheiding is nu nog niet rond maar dat vind ik nog niet zo,n probleem want ik weet dat dat gaat gebeuren,alleen ben ik vanaf het begin af aan al heel bang geweest dat ik zijn tussen relatie ben,en na het lezen van dit stuk werd ik alleen maar banger,vervolgens heb ik hem dat laten lezen,en we zijn er samen over eens,dit is van zijn kant geen tussen relatie(beiden kanten niet) je begint aan iets in de hoop dat het iets word,en of je nu een jaar vrijgezel bent geweest of drie mnd,of je nu nog veel moet afsluiten of niet,een verleden heeft iedereen en iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om,ik ben in mijn vorige relatie van de jaar zeker 3 alleen geweest doordat hij er niet was,een gevoel koop je niet dat krijg je,gelukkig praten wij ontzettend veel hierover,ik ben ontzettend onzeker omdat ik met mn kinderen vaak op de koffie ben gekomen door mn ex,en hij is nog bezig met zijn eigen verleden een plekje te geven,dus een echt goede start hebben we zoiezo al niet gehad,maar ik ben er wel van overtuigd dat het alleen maar leuker kan worden tussen ons als het zo gaat als nu,ik moet erbij zeggen de relatie duurt nu al 8 mnd en klikt net als voorheen,en mag ik dan over een tussen relatie praten? Ik weet het niet,ik kan alleen maar zeggen dat ik er wel bang voor ben,en onzeker ervan word,want wat als ik nu de gene ben die dalik met de tranen blijft zitten,mmm ik praat ook best dubbel,kan nu niemand wat positiefs zeggen over een tussen relatie?wij doen in ieder geval rustig aan en praten heel veel,en ik hoop dat ik over een jaar kan zeggen,zie je wel dat het kan!!!! Groetjes monica!!

Reactie

Tja, ik wist ook niet dat ze het zo noemden. Ik heb eerst een relatie gehad van een jaar. Toen het uit was, trok ik vrijwel direct naar een jongen toe; R. Genaamd. Hij was lief voor me en ja hij wist hoe je een meisje moest behandelen. Als ik eraan denk geeft het me nog steeds een goed gevoel, die jongen was zo respectvol. We deden samen dingen die ik in mijn vorige relatie nog nooit had gedaan, we hadden het zo gezellig. Maar ik wou gewoon geen relatie omdat ik het te snel vond. Maar misschien ook omdat ik niet verliefd op hem was en hij wel op mij. Na twee maanden had ik nog een jongen leren kennen, hij woonde bij mij in de straat. Met hem sprak ik ook vaker af en ik zag die jongen vaker dan dat ik R. Nog zag. Op een avond toen ik bij R. Was stelde hij me de vraag of we niet iets konden beginnen samen. Ik heb hem toen duidelijk gemaakt dat ik niet zulke gevoelens voor hem had dan dat hij blijkbaar wel voor mij had. Hij wist dat ik steeds meer contact had met de jongen uit mijn straat en dit heeft hem blijkbaar aan het denken gezet. Het ergste is dat ik steeds meer naar die jongen uit mijn straat trok en R. Helemaal uit beeld verloor. De relatie die ik met R. Had, heb ik zelf verpest. Ik zag het denk ik meer als goede vriend/vriendin relatie dan als een échte relatie. Na een maand ben ik wat begonnen met de jongen uit mijn straat, hiermee heb ik R. Zoveel verdriet gedaan dat we nu alweer 3 jaar geen contact meer hebben gehad. In het begin wilde hij nog met me praten, hij wou voor me vechten (zoals hij dat noemde), maar later heeft hij ingezien dat dit niet de oplossing was. Ik heb spijt van hoe het is gelopen, maar ik zag het blijkbaar als iets tussen 2 relaties in. Maar inderdaad ik ben het er mee eens als je zegt dat er altijd wel tranen zullen vallen en vooral bij een persoon. Groetjes.

Reactie

Hallo,

Heb even het stuk gelezen m.b.t. Tussenrelaties en hier mijn antwoord op de vraag wat ik ervan vind. Tussenrelaties vind ik onzin een relatie komt tot stand omdat je elkaar leuk vind en je leven met

Hem of haar verder wil delen. Verder vraag ik mij af of ieder die aan een tussenrelatie begint of

Midden in zit niet alleen durft te zijn!!! Wat naar mijn idee veel beter is, bij alleen zijn kan je juist

Even afstand v/d liefde nemen en nadenken over het feit waarom de relatie stuk is gelopen… Alles op een rijtje zetten en ja zal pijnlijk zijn maar uiteindelijk word je daar veel sterker van en

Waardoor je beter en los van verdriet, fris met een goede start aan een nieuwe relatie kan beginnen. Onverwerkte relaties en het verdriet ervan als het niet verwerkt is komt altijd terug in een nieuwe relatie… Dus stop daarmee en wees eerlijk naar jezelf en de ander en loop niet weg voor de pijn en confrontatie die een verbroken relatie met zich mee brengt. Nee is niet makkelijk maar jij en de ander hebben er op langer termijn heel veel meer plezier van. Want realistisch gezien is geen enkele relatie een lang leven beschoren als je niet afgerekend heb met het verleden. Ben je volwassen gedraag je er ook naar en ga geen confrontaties uit de weg en daarmee een ander met jouw pijn op te zadelen, zou een hoop ellende schelen in relatie land. Zelf ben ik alweer bijna 1 jaar vrijgezel en moet er niet aan denken om iets met een ander te beginnen voor ik er daadwerkelijk aan toe ben.

Reactie

Ik ben nog jong, 23 jaar en voor mij is een ” in between relationship” op dit moment genieten. Ik heb na een jaar lekker alleen te zijn geweest, iemand ontmoet waarmee het heel leuk klikt. Ik ben niet echt verliefd. Ik vind het leuk als ik die persoon zie en geniet van de momenten samen. We zien elkaar een paar keer per week en laten elkaar vrij, hij doet zijn dingen en dat geld ook voor mij. Normaal ben ik zeer jaloers in een relatie, en dat heb ik bij hem totaal niet? Echt heerlijk, ik maak me niet druk als hij weg gaat. Het rottige is dat hij de relatie iets anders ziet, hij wil het serieus maar ik hem hem eerlijk gezegd waar het op staat; Dat ik fun wil for time beeing ;) Ik wil genieten en zie hem als het snoepje om van te genieten!

Reactie

Ik wil even reageren op het eerste stukje van het Turkse meisje. Als je in een relatie zit waarin je vriend je niet respectvol behandelt, dan zou ik jou adviseren begin niet een affaire met iemand anders want zo kan je het heel lang in stand houden dat hij jou zo behandelt, maar kies voor jezelf en kom op voor jezelf. Als je een minnaar nodig hebt om gelukkig te blijven in je huidige relatie of om genoegdoening te halen voor als hij je weer boos maakt, dan moet je een punt achter die relatie zetten! Je bent veel meer waard!

Ik ben zelf een alleenstaande moeder met 2 kinderen en na een jaar geen relatie te hebben gehad smoor verliefd geworden op een man die ook stapel op mij was. Toen hij mijn hart had veroverd kwam hij er achter dat hij toch nog niet toe was aan een relatie. Ik heb voor nu toch afstand genomen en neem helemaal geen contact meer met hem op. We hebben er wel goed over kunnen praten. Voor jezelf kiezen is altijd goed en het voelt eerst goed en al snel kan je je alleen voelen, maar dan moet je leuke dingen voor jezelf doen en jezelf goed verwennen! Op een dag zal jouw ware (en mijn ware liefde) voor je staan!!!! Je mag jezelf nooit compenseren en te kort doen, niet voor je kinderen en niet voor een man!!!! Dan blijf je dicht bij jezelf en ben je ook in staat om het beste uit jezelf te halen (ook voor je kinderen).

Reactie

Ik kom net uit een zeer serieuse relatie van 14 maanden. Vanaf dag 1 voelde het speciaal. Ik had al me vertrouwen erop gezet. Dit keer was het anders dan anders. Dit keer voelde het goed. De laatste paar weken waren twijfelachtig.. Er speelde iets maar wat?! Zijn ex zat hem nog dwars. En hij twijfelde tussen haar en mij.. Vreselijk. Voel me belazers. Ik ben woedend. Al die tijd…. Nu nog geen 2 dagen na de “afronding” zit ik nog steeds in een shit situatie maar, ik weet dat er wat beters op me wacht. Ik pak het nu anders aan. Ik zal geen tussenrelaties aan gaan. Nu is het een kwestie van wachten op de juiste.

Reactie

Beste Cora / Ilse / Allen,

Onlangs is mijn huwelijk stukgelopen van 4 jaar. Wel heel triest voor ons beiden, want we hebben 2 kindjes van resp. Anderhalf en twee-en-eenhalf jaar oud. Vlak na het voornemen om te scheiden had ik de neiging om onbezonnen afspraakjes te gaan maken met vrouwen. Om de pijn maar niet te hoeven voelen en om gewoon het ‘gemis’ op te vullen. Uiteindelijk heb ik dit niet gedaan en ben ik hier blij om. Wel ben ik naar een therapeute gegaan. Er is namelijk een kans dat ons huwelijk nog goed komt en als ik me had verloren in iemand anders, was die kans veel kleiner geweest. Al zou ons huwelijk niet goed komen, toch geloof ik dat ik er goed aan gedaan heb, want dan zou ik nog een heel leven voor me hebben om de ware tegen te komen. Eerlijk duurt het langst ! Groetjes, M

Reactie

Ik ben een Turks meisje van 20 jaar en heb al 3 jaar een relatie met mijn eerste vriend. Het is niet altijd soepel gelopen en vanaf ons tweede jaar ben ik begonnen met tussenrelaties: een troost! Elke keer wanneer ik boos was op mijn vriend of wanneer ik verdrietig was door hem, begon ik aan tussenrelaties. Zelfs nu heb ik nog steeds een tussenrelatie, ik voel me af en toe wel schuldig, maar wanneer hij me weer boos maakt is het een heerlijke gevoel! Ik krijg meer aandacht van mijn tussenrelaties dan dat ik van mijn vriend krijg, dus hij zorgt er zelf voor! Hij is er tot nu toe nog nooit achter gekomen gelukkig.. Zolang hij me niet juist behandeld blijf ik hiermee doorgaan! Dames het is een AANRADER!!

Reactie

Ik denk dus dat ik nu zelf in een tussenrelatie terrecht ben gekomen. Ik heb 3 jaar een relatie gehad en hij 5 jaar. Allebei hebben we samen gewoond. Bij het begin was onze relatie helemaal geweldig en hij ging helemaal voor mij. Ik was echt zijn steun en toeverlaat. Nu kom ik op de laatste plaats. Alles gaat voor mij, maar werkelijk alles, zelfs die sociale contacten waar die geen contact mee had, gaan ook voor mij. Hij heeft mij heel erg gekwetst en nu heeft uitgerekend hij ruimte en tijd nodig om uit te zoeken waarom hij zo tegen mij doet, terwijl je weet dat je niks fout hebt gedaan. Ik weet gewoon dat ik een tussenpersoon ben ondanks dat hij dat niet vindt maar waarom zou je anders tegen de persoon zo doen die je kan vertrouwen terwijl je in de vorige relatie belazerd bent? Hij gaat er heel nochalant mee om en zegt dat hij voor me wil gaan, maar zal die dat ooit voor 100% doen? Ik denk het niet, ik denk dat hij over zijn vorige relatie nu heen is en dat hij mij nodig had om het te verwerken. Nu is het wachten op een ander persoon die hij tegen komt maar of ik er dan nog ben? Dat weet ik nog niet want iets weerhield mij ervan om het uit te maken omdat ik weet dat hij het kan een relatie, maar ik begin me steeds meer af te vragen of dat ooit met mij zal zijn!!! Dus het is moeilijk om de tussenpersoon te zijn als je zelf die gevoelens van een tussenrelatie niet hebt maar je bent nu zelf geneigd om zo te gaan denken en niet alles serieus te nemen!

Reactie

Na een relatief korte ‘verkering’ – 11 maanden – heb

Ik een jongen leren kennen die er echt even voor

Zorgde dat ik mij weer wat beter ging voelen. Jullie

Hebben helemaal gelijk wat betreft het

Vergelijkingsmateriaal: Je weet wat je aan de persoon

Van de vorige relatie hebt gehad. Ik kon goed met hem opschieten, hij was ook lief en

Had ook wel wat, anders was ik niet tot hem

Aangetrokken -toen die tijd. Ik zeg toen die tijd,

Want: het ging eigenlijk veelste snel en het leek

Logisch dat we wat met elkaar kregen. Maar we wisten

Beide dat ik nog bij moest komen van de vorige

Relatie.

Het kwam dan voor hem ook als een klap, toen de jongen

Van mijn vorige relatie weer op mijn pad kwam. Het was

Duidelijk dat ik hem nog steeds niet uit mijn hart

Had. Het logische volgde: Ik heb de jongen van de

‘in-between’ relatie erg moeten kwetsen.

Het zit helemaal niet in mijn aard om mensen te

Kwetsen, maar soms moet je gewoon op je gevoel afgaan

En die keuze is nog steeds de goede geweest: We zijn

Na 3 jaar nog steeds bij elkaar.

Ik denk regelmatig nog weleens aan die tussenperiode

En het spijt me nog steeds dat het zo had moeten

Aflopen, gezien het leek alsof ik hem ‘gebruikte’ en

Dat was absoluut niet zo.

Reactie

Ik lees dit net en realiseer me dat ik ook in een in-between relatie zit. Alleen was bij mij het grote verschil dat ik deze relatie wel inging met de hoop dat het een “gewone” relatie zou zijn. Ik kom uit een relatie van 2 jaar en hij uit een huwelijk van 6 jaar. We hebben het onwijs leuk samen. Ik ben nu aan het idee gewend dat dit misschien niet voor altijd is en probeer er het beste van te maken. Want hij is wel heel lief voor me en geeft me precies wat ik nodig heb. Op dit moment ben ik dus wel happy. We hebben goede afspraken gemaakt over elkaars verwachtingen en zodra deze bij 1 van ons veranderen, dan praten we erover. Al weet ik nu al dat bij mij eens de knop om zal gaan. Dan wil ik hem helemaal, of juist helemaal niet. Ik ben wel eerlijk genoeg om te zeggen dat ik ook aandacht heb voor andere mannen. Maar dat is voorlopig meer gewoon voor een ego-boost. Ik kan prima voor mezelf zorgen, maar iemand om me heen, is toch wel het fijnst. Daarom weet ik zeker dat ik ooit meer wil dan deze in-between relatie. Groetjes van een Kreeftje

Reactie

Beste Allen,

Als respons op een tussenrelatie kan ik alleen maar reageren met de woorden van doe het niet! Ik kom pas uit zo’n relatie en je kunt er niet vanuit gaan dat het altijd zo werkt. Gevoelens kun je niet altijd in de hand houden. Er wordt altijd een persoon gekwets. Het is sowieso nooit een goed idee om een relatie aan te gaan met iemand alleen maar omdat je in een andere relatie gekwetst bent door je ex-vriend(in). Het weegschaaltje staat altijd uit balans. Zorg er eerst eens voor dat je met jezelf weer in balans bent voordat je je stort op een ander. Onnodig verdriet wordt dan bespaard. Alleen zijn is niet altijd leuk maar het is nog altijd beter Dan iets beginnen waarbij jij een stap vooruit loopt en de nieuwe partij altijd een stap achter zou blijven in de gehele relatie. Bezin eer gij begin.

Reactie

Het bestaat, ik zelf kwam uit een relatie van bijna 20 jaar, dacht dat ik de liefde van mijn leven tegen gekomen was, maar jullie raden het al, er zijn heel veel tranen gevloeid, van mijn kant althans. Voor hem was het duidelijk een “in between relationship”, hij heeft nu een relatie met een vrouw met drie kinderen en ik? Ik ben achtergebleven met een gebroken hart en het vertrouwen in mannen ben ik echt even kwijt!!

Reactie

Hey,

Ik zou hier graag op willen reageren. Ik zit precies in een situatie zoals jullie beschrijven. Ik wist niet dat dit ‘in between relationship’ genoemd werd. Klinkt interessant Ik heb zelf een relatie gehad van bijna 4 jaar. Kort daarna (ongv 4 maanden) leerde ik iemand kennen die ook uit een lange relatie kwam. We doen leuke dingen samen en hebben het gezellig, maar het is geen serieuze relatie. Hoewel we elkaar leuk vinden denk ik dat we beide weten dat dit waarschijnlijk toch niets serieus wordt. Hiervoor is het al te ‘vaag’ begonnen. Ik neem het dan ook niet al te serieus. Ik ben dit ook niet begonnen om mijn ex te vergeten, daar was ik al overheen. Het is zoals jullie zeggen inderdaad een soort tussenrelatie totdat je iemand tegenkomt met wie je het wel weer serieus wil proberen. Het is wel erg gezellig en je geeft wel om die gene, maar het is geen verliefdheid. Zodra ik iemand ontmoet waar ik echt verliefd op wordt dan is de keuze heel gemakkelijk. Groetjes