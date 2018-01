Zie jij op tegen je vijftigste verjaardag? Zo worden het je beste jaren

Zie jij op tegen je vijftigste verjaardag?

Met wat gericht ‘onderhoud’ (vergelijk het met een auto) worden het je beste jaren.

Door: Hanne Katten

‘Nature gives you the face you have at twenty; it is up to you to merit the face you have at fifty‘. Coco Chanel had het Leitmotiv van de vijftigers van nu niet beter kunnen verwoorden.

Kijk maar eens naar de instagram pagina van Cindy Crawford. Het topmodel van 52 is in perfecte lichamelijke vorm, geloof ons. Wat voor geraffineerde filters je ook voor foto’s gebruikt, je prikt erdoor heen als iemand niet in vorm is. In het geval van Cindy Crawford zien we een vrouw die op haar voeding let en aandacht besteedt aan haar uiterlijk. In een recent interview vertelde het topmodel dat ze niet streeft naar perfectie, dat zou verkeerd zijn, maar dat ze haar lichaam goed verzorgt (ze sport, eet gezond en besteedt aandacht aan haar huid) zodat ze als vijftigjarige in goede lichamelijke vorm is. Verder laat ze zich niet onder druk zetten als het op haar uiterlijk aankomt. Hoe je eruit ziet, heeft bovendien niets met leeftijd te maken, vindt het topmodel.

Een ander schoolvoorbeeld van een vijftig-plus-schoonheid is Michelle Pfeiffer. De actrice is 59 en niemand zal ontkennen dat ze er beeldig uitziet, ondanks de kringen onder haar ogen (maar die heeft ze al sinds haar 20ste en daar heeft ze zich nooit iets van aangetrokken).

Als we dan toch bezig zijn met het opsommen van inspirerende voorbeelden, dan kunnen we natuurlijk niet heen om Elle MacPherson, alias ‘The Body’. Dit topmodel is 53 en haar huidige lichaam doet, voor zover wij kunnen beoordelen, niet onder voor dat van de 20-jarige Elle die in de tijdschriften schitterde.

En dan zijn er nog die-hards als Demi Moore, 55 jaar, en Courtney Cox, 53 jaar. Ook zij doen het fantastisch.

Wat hebben al deze schoonheden – behalve het feit dat ze allemaal in de jaren ’60 geboren zijn – met elkaar gemeen? Dat ze geen plastische chirurgie hebben ondergaan. Misschien wel af en toe een injectie hier en daar, en natuurlijk hebben ze er veel schoonheidsproducten tegenaan gegooid, maar ze hebben zich niet bediend van ingrijpende middelen als bijvoorbeeld Melanie Griffith.

Wat kunnen wij, gewone stervelingen, hier nu allemaal van leren? In ieder geval dat er geen excuses zijn om niet goed voor de dag te komen. Wil je in vorm zijn en tevreden naar jezelf kunnen kijken, dan moeten we de mouwen opstropen en ons lichaam continu onderhouden. Het is iets dat we onszelf verschuldigd zijn, niet alleen vanwege ons uiterlijk maar ook omwille van onze gezondheid, en – last but not least – onze zelfverzekerdheid.

Onderhoudstips voor vijftigers

We zijn even in de materie gedoken en hebben een aantal ‘onderhoudstips’ voor je (vergelijk het met een auto, die moet ook constant onderhouden worden). De diva’s hierboven kennen ze en bedienen zich ervan. Daarvan getuigt hun jeugdige voorkomen.

Kapsel

Onverzorgd of ongekamd haar heeft op je vijftigste niet hetzelfde effect als op je twintigste. Als je jong en wild bent, kan het sexy zijn, maar op je vijftigste maakt het een verwaarloosde indruk. De beste investering die je kunt doen, is dus niet die nieuwe jurk, maar wel een kappersbeurt bij een goede kapper die je een coupe aanmeet die je zelf goed kunt onderhouden en waarmee je elke dag pico bello voor de dag komt.

Haarkleur

Je haarkleur maakt het verschil. De mogelijkheid om je haar te kunnen verven heeft de wereld veranderd, aldus wijlen Nora Ephron, schrijver en filmmaker. Vijftig jaar geleden was er geen vrouw op leeftijd die zwart droeg. Zwart in combinatie met grijs haar maakt triest en oud, vond Ephron. Maar nu, nu we ons haar kunnen verven, draagt iedereen zwart. Of je je je haar nu donker of blond geverfd hebt. Zwart maakt je leven simpel. Alles staat goed met zwart, vooral zwart. Einde citaat. En, vragen wij ons af, wie wil er nu geen simpel leven en er altijd goed uitzien? Iedereen toch. Een goed gekozen haarkleur is dus een absolute must! (En een mooie zwarte outfit misschien ook wel)

Nagels

Nog maar een paar decennia geleden was nagellak vooral het ding van oude tantes met overgewicht (wellicht om de gelige kleur van ouderdom te verbergen?). Vandaag de dag heeft elke 15-jarige al alle kleuren van de regenboog geprobeerd en dan ook nog eens met elkaar gecombineerd. Als vijftigjarige mag je niet achterblijven. Wie vandaag de dag geen mooi verzorgde nagels heeft, met een goed gekozen lak, permanent of semi-permanent, die telt niet mee. Want ja, met onverzorgde nagels mag je je terecht niet op je gemak voelen in het gezelschap van dertigers en veertigers. Werk aan de winkel!

Overtollige haartjes

Of het nu om een snor of baard gaat, de menopauze levert geheid ongewenste haargroei op. Tegelijkertijd holt ook je zicht van dichtbij achteruit met het risico dat die mooie snorhaartjes je nog ontgaan ook! Vraag een vertrouwd persoon om je te waarschuwen als (of beter nog: voordat) het weer zo ver is zodat je tijdig in actie kunt komen. Of ga regelmatig naar de schoonheidsspecialiste om ongewenste haargroei onder controle te houden, het liefst met behulp van touwtjes.

Lees ook: 6 Dingen over het leven na je veertigste verjaardag die niemand je vertelt

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends