‘Ik ben verliefd op je, maar wil geen seks’. Wanneer ben je aseksueel?

Begint het voorjaar voor jou met kriebels in je (onder)buik? Ben je op dit moment hevig verliefd en breng je het weekend het liefst samen met hem in bed door? Dan zal het je wat inlevingsvermogen kosten om te begrijpen dat er mensen zijn die geen seksuele aantrekkingskracht voor anderen voelen. Dit verschijnsel wordt wel ‘aseksualiteit’ genoemd.

Voor 2004 werd de term ‘aseksualiteit’ hoofdzakelijk in de biologie gebruikt om organismes die zichzelf kunnen voorplanten – zichzelf als het ware kunnen klonen – te omschrijven. Sindsdien is de wetenschap zich meer op de menselijke seksualiteit gaan concentreren en is men de term ‘aseksualiteit’ gaan bezigen voor mensen die geen seksuele aantrekkingskracht voor anderen voelen, die geen behoefte aan seks hebben.

De aandacht en bewustwording rond dit verschijnsel hebben geleid tot associaties van aseksuele personen, vooral ook op internet, die uitleg geven over en begrip vragen voor aseksualiteit.

Zoals gezegd, worden met ‘aseksuelen’ die personen aangeduid die totaal geen of bijna geen behoefte aan seks hebben. Bijna 1% van de bevolking zou zich zo definiëren. Belangrijk is wel om te weten dat aseksualiteit absoluut niets met het lichamelijk functioneren te maken heeft, dat het niets met de geestelijke gezondheid te maken heeft, dat het geen lichamelijk gebrek is en dat er ook geen gevaar voor de gezondheid is. Lori Brotto van de University of British Columbia (Vancouver) onderstreept in een publicatie in de Journal of Sexual Medicine.

Anthony Bogaert benadrukt bovendien in een recente publicatie (Personality and Sexual Orientation: Extension to Asexuality and the HEXACO Model – The Journal of Sex Research, 2017) dat de definitie van aseksualiteit ook niets te maken heeft met een stoornis als Hypoactive Sexual Desire Disorder waarin het gemis aan seksuele fantasieën of het gebrek aan ‘lust’ ook daadwerkelijk als een gemis wordt ervaren.

Kortom, er is niets mis met aseksuele personen. Ze zijn gewoon niet geïnteresseerd in seks. Dat neemt overigens niet weg dat een aseksueel persoon als elk persoon verliefd kan zijn en emotionele behoeften heeft. De aseksuele persoon gaat ook gewoon liefdesrelaties aan maar dan bij voorkeur wel zonder seks.

Overigens worden aseksuele personen niet allemaal over één kam geschoren. Er zijn wel degelijk gradaties en verschillen in te vinden:

Aromantische aseksuelen ervaren geen romantische en seksuele aantrekkingskracht maar geven de voorkeur aan diepgaande vriendschappelijke relaties.

ervaren geen romantische en seksuele aantrekkingskracht maar geven de voorkeur aan diepgaande vriendschappelijke relaties. Romantische aseksuelen ervaren romantische aantrekkingskracht maar voelen daarbij geen behoefte aan seks.

ervaren romantische aantrekkingskracht maar voelen daarbij geen behoefte aan seks. Halfseksuelen voelen alleen seksuele aantrekkingskracht voor personen waarmee ze een diepgaande relatie hebben.

voelen alleen seksuele aantrekkingskracht voor personen waarmee ze een diepgaande relatie hebben. Grijze A’s zijn personen die zich in een intermediaire (grijze) zone tussen seksualiteit en aseksualiteit bewegen, maar die over het algemeen een laag libido hebben en niet veel behoefte hebben aan seksualiteit.

Aseksualiteit wordt wel gezien als een seksuele geaardheid, net zoals heteroseksualiteit, homoseksualiteit en biseksualiteit. Het wordt wel gezien als een vierde en volwaardige geaardheid.

Door Trendystyle