V-trends. Spannende trends rond het ‘damestuintje’ daaronder

‘Obsessie’ is zo’n typisch 2017 woord en het lijkt ook van toepassing als het op onze intieme delen aankomt. Er is een bepaalde obsessie om het daar mooi, jong en strak te houden. Plastische chirurgie daaronder is bepaald geen uitzondering meer. Maar er is veel meer gaande. Het aantal trends en hypes rond de V-zone, ook minder ingrijpend dan chirurgie, is indrukwekkend groot. We kozen er een paar voor je uit.



V(aj)acials

‘Vacials‘ of ‘vajacials‘ zijn facials voor je intieme delen. Het is een trend in high-end spa’s in Hollywood. Een behandeling bestaat uit het reinigen en exfoliëren van de huid en het verwijderen van overtollige en ingegroeide haartjes. Het klinkt allemaal fantastisch maar gynaecologen waarschuwen voor irritatie. Het is en blijft een heel delicate zone.

V-steaming

Een andere trend die in de lijn ligt van de vajacial is ‘V-steaming’, een stoombadje voor daaronder. Vooral Gwyneth Paltrow zou er een voorstander van zijn. Na zo’n stoombadje zou het daaronder allemaal weer fris en schoon zijn. Bovendien wordt er wel geclaimd dat deze behandeling een positieve invloed op de hormonenbalans heeft. Ook hier wordt wel een kritische noot bijgeplaatst. Een V-steaming zou de PH balans kunnen verstoren.

Vontouring

Behalve schoon en fris, wordt er ook steeds vaker naar ‘strak’ gestreefd. Zo wordt er op internet wel gesproken over een soort ‘laserpennen’ voor daaronder die het allemaal weer strak maken. Geen ‘contouring‘ maar ‘vontouring’ dus. Niet duidelijk is overigens om wat voor behandeling het precies gaat. Het zou kunnen gaan om radiofrequenties om de collageen productie te stimuleren. Ook hiervan is het nog maar de vraag of het allemaal werkt.

Vajazzle

Een wat minder recente trend is ‘vajazzle’, een woord dat we aan Jennifer Love Hewitt te danken hebben. Waar ‘va’ vandaan komt zal wel duidelijk zijn; ‘jazzle’ komt van ‘bedazzle’ (imponeren). ‘Vajazzle’ is het versieren van de geschoren zone daarbeneden met glitter, kleine kristallen of andere decoraties. Op internet zijn inmiddels vele kits met bodyjewels te koop. Van glitterhartjes tot opschriften als ‘I Am Yours’. Hoe vaak het in de praktijk ook echt gedaan wordt, weten we niet, en ook hier ligt irritatie op de loer.

Busholie

Weelderige damestuintjes zijn weer trendy en dat heeft zo zijn voordelen. Minder/niet scheren betekent minder/geen ingegroeide haartjes en irritaties. Bovendien helpt een volle bush om bacteriën buiten de deur te houden. Natuurlijk willen we wel dat ook het tuintje er goed verzorgd uitziet en lekker zacht is. ‘Bushoil’ is daar het antwoord op, ook al vragen wij ons af of daar ook niet wat ‘baardnijd’ bij komt kijken. Hij gebruikt olie om zijn baard zacht en glanzend te houden, dus waarom zou zij niet bushoil gebruik om haar bush weelderig en zacht te houden? Overigens is het helemaal niet nodig om een speciale olie te kopen. Ook kokosolie bijvoorbeeld zou al goed werken. Maar ook hier wordt wel weer een kanttekening bij geplaatst. Het blijft uitkijken in verband met irritaties en breakouts.