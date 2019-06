Ultiem zomerhaar 2019: warme haarkleuren en halflange lokken

Een paar maanden geleden interviewden we hair stylist Loris Binotto over de nieuwste haartrends voor zomer 2019. We vroegen de Italiaanse kapper naar de nieuwste haarsnitten en ook naar de nieuwste haarkleuren. We zijn benieuwd of de trends die Loris toen aan het begin van het nieuwe seizoen op de catwalks en ook onder de VIPs had gespot daadwerkelijk zijn aangeslagen. En dat hebben we hem dan ook gevraagd…

Kapsel trends zomer 2019

‘Ik moet zeggen dat het grote publiek de nieuwe kapseltrends goed heeft opgepakt,’ begint Loris. ‘Bij ons in de salon is er echt vraag naar de kapsels zoals die op de runways voor zomer 2019 te zien waren. En dus gaan we voor lang en vol haar met niet al te drastische lagen. De long bob is verder echt een must, ook omdat deze haarsnit heel veelzijdig is.Het is een middenlengte die heeft veel mogelijkheden biedt: van waves, tot krullen, van steil tot opgestoken. En tot slot zien we ook korte kapsels. Die zijn deze zomer lekker vol en absoluut niet gelaagd.’

Het enige wat ik niet echt meer zie, is de pony. Die is volgens mij een beetje aan het verdwijnen. Dat komt misschien ook door het zomerseizoen, door de warmte. Niet iedereen vindt het fijn om dan een pony te dragen, omdat je haar snel aan je gezicht plakt waardoor je er graag een hand doorhaalt, wat je haar smoezelig maakt. De pony is dus een beetje op z’n retour.

Haarkleuren zomer 2019

De haarkleurtrends waar ik het afgelopen lente over had, hebben ook hun weg naar het grote publiek gevonden, vooral waar het de basiskleuren betreft. Met basis bedoel ik verfjes vanaf de haarwortels. Zoals voorzien, zijn we chocoladetintjes gaan zien, en koffie, en karamel. Ik word hier echt blij van.’

‘Wat echter niet echt wil aanslaan, zijn warme haartoners. Alleen de echte waaghalzen durven het aan om voor een honingkleurig gloedje te gaan. Maar de rest houdt nog maar al te graag vast aan koude kleuren. Dat is eigenlijk wel logisch. De afgelopen jaren hebben we zoveel koude tinten gezien: platinablond, ijstinten, zelfs grijs. We zijn eraan gewend geraakt, maar nu gaan die tinten toch echt wel een beetje over. Kijk maar naar de modellen op de catwalks en de actrices. Ik denk dat er een beetje tijd overheen moet voordat we ook honey gloedjes in de salons en op straat gaan zien.’

‘Maar wie weet na de zomer! De zon is op dit punt de grote bondgenoot van de haarkleurtrends, want de zomerzon haalt de mooiste natuurlijke gloedjes in ons haar naar boven, en die zijn van nature warm! Dus wie weet, misschien gaan de warme tinten na de zomer toch aanslaan…’

‘Het probleem met warme kleurtjes is dat de meeste vrouwen niet zien hoe mooi ze zijn. Ze kijken in de spiegel en zien niet hoe warme tinten het gezicht licht geven, een mooie gloed erover leggen. Ze zien alleen een soort geel, en dat willen ze niet. En dus vragen ze de kapper maar weer om een ‘ijskoud’ kleurtje…’

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle