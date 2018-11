Uiensoep. Een troostend voorafje voor regenachtige dagen

Een recept voor een troostende uiensoep, om klaar te maken op regenachtige dagen. De uien zijn goed doorgekookt en daardoor gemakkelijk verteerbaar.

Ingrediënten

500 gram kleine uien

50 gram boter

1 1/2 liter vegetarische bouillon

1 eetlepel bloem

zout en peper

1/2 baguette

Geraspte Emmentaler kaas

Bereiding

Schil de uien en snijd ze in smalle reepjes. Smelt de boter in een grote koekenpan en doe de ui erbij. Laat de ui op een lage vuur in de pan met deksel doorsudderen. Roer en controleer de ui regelmatig.

Laat de ui nog 15 minuten zonder deksel doorsudderen totdat ze gekarameliseerd is. Doe nu de bloem erover en meng alles goed door elkaar.

Schep dan met een soeplepel de warme bouillon er beetje bij beetje bij. Roer alles goed door elkaar zodat er geen bloemklontjes in de soep zitten.

Laat de soep nog 10 minuten doorkoken. Breng ze op smaak met peper en zout.

In de tussentijd snijd je de baguette. Strooi er de Emmentaler kaas over en bak de sneetjes brood in de oven op 180 graden in 10 minuten af.

Serveer de soep met de sneetjes brood erin.

Door: Hanne Katten