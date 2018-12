Die ugly sneaker trend houden we er voorlopig in

De mode is tegenwoordig één en al hype. De social media versterken de fashion rages wereldwijd. Zo verspreidde de ugly sneaker trend zich als een olievlek tot in de verste uithoeken van de wereldbol. Gisteren liep ik langs een voetmassagesalon in Bangkok. Het is hier gewoonte om salons niet met schoenen te betreden. Het stoepje buiten stond vol Fila (en Nike) sneakers. Ik heb het gelijk maar even voor je gefotografeerd (zie hier de aanleiding voor dit artikeltje). Lekker origineel, allemaal aan de Fila! Maar een hype is het wel.

Het sportswear merk Fila maakt op dit moment een enorme opleving door. Het merk lift mee op de ‘ugly sneaker trend’, ook wel ‘dad trainers’ genoemd. Het draait in deze nostalgische trend allemaal om de chunky (basketbal) trainers uit de jaren ’90. Fila is een typisch jaren ’90 merk. In 1996 introduceerde het merk de ‘Disruptor’ sneaker en het is juist dit model dat nu weer helemaal in de belangstelling staat.

Ook de klassieke, luxueuze modehuizen hebben de afgelopen seizoenen soortgelijke chunkey sneakers geïntroduceerd. Denk daarbij aan de Balenciaga Triple S Sneaker, de Gucci Rhyton Logo Sneaker en de overbekende Yeezys. Fila heeft op andere hippe merken als Balenciaga en Gucci voor dat het aanmerkelijk goedkoper is, hetgeen mede de enorme populariteit van deze sneakers verklaart. Hier in Azië zie je ze overal dragen.

Ook onder de topmodellen zijn de ugly sneakers razend populair. We zagen ze backstage tijdens de Fashion Weeks volop dragen. Op ook op straat natuurlijk. Hieronder een kleine greep uit onze streetwear foto’s.

Het is moeilijk te zeggen hoe lang deze hype nog zal duren. In ieder geval is-ie nog lang niet voorbij. Elke week komen er wel weer nieuwe, nog coolere, versies van de ‘dad sneaker’ op de markt waarbij alles draait om het ‘monsterlijke’ silhouet van deze schoen. Het succes van deze sneakers laat zich gemakkelijk verklaren. Ze lopen heerlijk, ze zien afschuwelijk lelijk maar dat is juist de lol. Contrasten, daar gaat het in de mode om. Bovendien zijn ze zo groot en lomp dat ze je benen en enkels heel slank doen uitkomen. De witte versie laat zich overal gaat bij dragen, onder elk type outfit. De kleurrijke kledingtrends van het moment kunnen zo’n contrasterende witte schoen heel goed hebben.

Door: Charlotte Mesman