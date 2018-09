Alle truien voor winter 2018 2019. De nieuwe wintertruien

De truien voor winter 2018 2019 hebben allemaal één ding gemeen: ze houden je heerlijk warm. Het zijn geen kleine petieterige truitjes maar dikke, royale truien waar je je lekker cozy in voelt. Qua lengtes, modellen, kleuren en fantasieën gaan we van alles zien. De truien trends zijn kleurrijk, fan0tasievol en, we zeiden het al, warm!

Knitwear speelt deze winter weer een belangrijke rol. Truien met kabels en patronen die uit oma’s koker lijken te komen, bevolkten de catwalk. Toch kleeft er geen ‘homemade’ gevoel aan en dat komt door de geraffineerde modellen en de chique combinaties. Zie bijvoorbeeld de korte grijze kabeltrui met opbollende mouwen bij Fendi. Deze trui wordt over een grijs mantelpakje gedragen. Opvallend zijn ook de gebreide truien bij Dior met feministische leuzen en Love & Peace feeling. Missoni presenteerde voor winter 2018 2019 lange truien in jaren ’70 stijl en typische jaren ’70 kleuren.

Verder zien we veel fantasieën waaronder strepen en ruiten (strepen en ruiten zijn sowieso een trend voor herfst winter 2018 2019) en truien met jacquard motieven.

De meeste truien draag je dit seizoen OVER je broek of rok maar af en toe kan het ook mooi zijn om een wintertrui (deels) in een broek of rok te dragen (zie de foto van Dior). Soms ook worden truien gecombineerd met rokken of broeken in dezelfde wol of knit, zoals bij Max Mara en Lacoste. Dit soort wollen of kasjmier pakjes zijn heerlijk comfortabel.

Tip: draag een wollen truien met kabels op een lakrok of lakbroek. Supercool deze combi van wel heel verschillende materialen! (Zie de foto van Elisabetta Franchi)

Bekijk de foto’s hieronder maar eens. Doe modieuze ideeën op voor jouw nieuwe winterlook. Een kleurrijke trui mag niet ontbreken!