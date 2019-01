Trendystyle interviewt Nederlands model Ellen ten Berge

Al bij eerste fashion show van de Milan Fashion Week viel me ze op: Ellen ten Berge, 19 jaar, hoogblond, mooi, maar vooral ook levendig, energiek, vrolijk (heel anders dan veel van haar collega’s). Ik fotografeerde haar en we wisselden, in alle drukte, een paar woorden uit. Daarna bleef ik haar backstage bij andere shows tegenkomen. We wilden meer weten van dit Nederlandse model!

Backstage bij John Richmond vonden we, vlak voor de show, net even wat tijd om een snel video interview te doen. Bekijk het video interview met Ellen ten Berge. Ellen vertelt hoe ze begonnen is als model, wat ze de komende maanden gaat doen, en geeft ook nuttige tips mee voor meisjes die zelf ook model willen worden. Wat je wél en vooral niet moet doen!

Houd dit model in de gaten, want we gaan nog veel van haar zien!

Charlotte Mesman