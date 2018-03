Haar trends en kapsels 2018. Zongekuste paardenstaarten

Als het weer donker en grijs is, verlangen we naar zon en warmte. Logisch! De zon echter laat zich niet tevoorschijn toveren maar we kunnen wel zelf voor een zongekuste look gaan. Wees het zonnetje in huis! Met enkel een paar licht gekleurde haar extensies creëer je een zonnige look, in welk jaargetijde dan ook, zeker als je haar wat lichter van kleur is.

We keken de truc backstage bij de Fashion Show van Mila Schön voor zomer 2018 af. Peter Gray, top hair stylist, creëerde voor deze show een uiterst zonnige hair look. De look was heel natuurlijk. ‘Iets wat elke vrouw zelf kan doen‘, vertelde Gray. Een paardenstaart! Bekijk het video interview hieronder en lees verder.

Om het haar te preppen, gebruikte Gray twee haarstylingsproducten: ‘Wild Stylers Scruff Me‘ en ‘L’Oréal Professionnel Tecni.Art Beach Waves‘ [beide van L’Oréal]. Het eerste product maakt het haar zacht en het tweede geeft het een wat drogere textuur, echter zonder die zoute feeling. Het haar blijft zacht.

Verder werkte Gray, samen met het L’Oréal Professionnel Team, met Easyhair Pro Tape In Hair Extensions. Door lichtere haarstukken in het haar van de blonde modellen te zetten, verkreeg hij een zongekust effect.

Tot slot bond Gray het haar samen in lage en relaxte paardenstaarten die hij vastzette met een haarlok rond het elastiekje. ‘Dit is een super eenvoudige en ongedwongen look. ‘Not trying too hard, really understated‘, aldus Gray.

Zelf proberen! Deze look is ‘fool proof’!

