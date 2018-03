Haar trends 2018. Probeer dit romantische kapsel!

Als we naar de catwalks voor lente en zomer 2018 kijken, dan zien we vooral veel eenvoudige kapsels met een natuurlijke look. Het komende seizoen gaan we voor zwoele beach waves en romantische lokken. Daarnaast gaan we ook steil haar en krullen zien. Voor iedereen wat!

Vandaag willen we het hebben over de hair look die we backstage bij de Fashion Show van Fausto Puglisi voor lente zomer 2018 zagen. Hair stylist Daniel Manzini had het heel eenvoudig gehouden.

‘Het haar heeft een zachte en natuurlijke beweging. Daartoe heb ik een smoothing lotion op het haar aangebracht en het toen heel natuurlijk geföhnd. Met een steiltang heb ik verder de natuurlijke beweging van het haar nog een beetje versterkt‘, vertelt Daniel Manzini.

‘De collectie is geïnspireerd door de jaren ’20 en ’30. Die mood heb in het haar gebracht met een romantische noot, namelijk een vlechtje achter op het hoofd. Het is heel eenvoudig. Je kunt dit zelf thuis ook doen.‘

Bekijk de foto’s maar eens. We weten zeker dat het je gaat lukken om dit kapsel te maken. Het is ideaal voor dagen waarop je eens van look wilt veranderen en je die eeuwige paardenstaart beu bent. Succes ermee!

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends