Trend: suikervrije home made sappen met gember en kurkuma

Gelet op de vele alarmerende berichten over voedingsmiddelen waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden, is het niet verwonderlijk dat homemade sappen weer helemaal in zicht zijn. Haal de sapcentrifuge maar weer tevoorschijn!

In mijn kindertijd had mijn moeder een grote, knaloranje sapcentrifuge. Het ding had exorbitant veel gekost. Het was een groot gevaarte in een knaloranje kleur. De centrifuge werkte op alle kracht, er zat een power motor in. Je moest echt uitkijken dat de machine niet van het aanrecht afhuppelde. Ondanks de moeite die gedaan moest worden om het apparaat in toom te houden, maakte mijn moeder elke dag een verse wortelsap voor me klaar.

De huidige homemade sappentrend haalde deze beelden uit mijn jeugd weer boven en toen ik onlangs een moderne sapcentrifuge voor een slordige 50 euro zag staan, wist ik dat die van mij moest worden. Sapcentrifuges zijn op het ogenblik overal te vinden en wakkeren de sappentrend verder aan.

Overigens verbaast me het niets dat deze trend juist nu weer oplaait. De alarmerende berichten over voedingsmiddelen – denk alleen al aan de discussie die onlangs weer oplaaide rond geraffineerde suiker en de (verwoestende) impact daarvan op onze gezondheid – jagen ons weer terug in eigen keuken zodat we in ieder geval een beetje weten wat er in onze voeding – en drankjes – zit. In de mijne zit in ieder geval geen suiker!

Een persoonlijke keuze maar toch ook wel in de lijn van de sappentrend van dit moment. Zoete sappen zijn uit. De sappen van nu zijn vetvrij, wat zuur en zelfs pittig van smaak. Deze pittige touch komt tegenwoordig vooral van gemberwortel en kurkuma (het gele zusje van de gemberwortel). Gember en kurkuma worden vaak in exotische keukens gebruikt (vooral in India en Zuidoost-Azië). Van oudsher worden aan deze exotische wortels geneeskrachtige eigenschappen toegedicht.

Moderne onderzoeken lijken de heilzame werking van deze specerijen te bevestigen. Zo blijkt uit onderzoek dat gemberwortel ontstekingremmend werkt. Ook zou het een anti-diabetisch effect hebben en wordt het wel gebruikt om misselijkheid (in geval van zwangerschap maar ook chemotherapie) tegen te gaan.

Kurkuma, ook ‘geelwortel’ genoemd, zou helemáál een wondermiddel zijn. Het zou allerlei ziekten tegengaan zoals trombose en hersenaandoeningen (de ziekte van Alzheimer en Parkinson). Maar daarmee zijn we er nog niet. Kurkuma zou het ontstaan van kankercellen en chronische ontstekingen remmen, de leverfunctie verbeteren en een sterke antioxidant zijn. Wel is er enige onduidelijkheid over de aanbevolen dosis van geelwortel. Er wordt wel gezegd dat kurkuma ‘zwaar’ kan zijn voor de lever. Om deze reden is het beter om er niet teveel van te eten of te drinken (of in dit geval drinken). Heb je problemen met je lever dan is het met dit felgekleurde gele spulletje echt uitkijken!

Mocht je kurkuma proberen, kijk dan overigens niet raar op als alles wat met deze wortel in aanraking komt – je handen incluis – geel kleurt (kurkuma geeft ook de gele kleur aan curry’s). Komt het op je huid of nagels dan kunnen er wel een paar dagen voor nodig zijn voordat alle kleur eraf is. Kijk verder ook uit met het aanrecht. De gele kleur is moeilijk uit wit plastic te verwijderen.

Zelf ben ik dol op de smaak van gember en ik doe dan ook graag een stukje van deze wortel bij de andere ingrediënten in de sapcentrifuge. Een snufje zwarte peper erbij (peper en olie zouden de opname bevorderen) en groenten- en vruchtensappen krijgen ‘pit’.

Als basis voor mijn sappen neem ik graag wortels en appels maar dat is een persoonlijke keuze. Je kunt met een sapcentrifuge alle kanten op en jezelf elke dag op een andere, overheerlijke en vooral gezonde (seizoens)drank trakteren.

Het klaarmaken van een huisgemaakte sap is voor mij inmiddels een ontspannen gezondheidsritueel geworden. Het kost even tijd – groenten en fruit schoonmaken, centrifugeren en de centrifuge wassen – maar het geeft ontzettend veel voldoening. En als mijn dagelijkse SUPERFOOD-sap eenmaal klaar staat, dan ga ik ervoor zitten. Het is mijn genietmoment van de dag!