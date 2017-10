Eén dag – of misschien ook maar één fashion show – tijdens de Paris Fashion Week is voldoende om tot deze conclusie te komen: de trench coat is HOT! En dat kwam in deze dagen goed uit want het regent regelmatig.

De trench coat is niets nieuws maar af en toe trekken we ‘m gewoon vaker uit de kast. Herfst winter 2017 2018 is zo’n seizoen. De trench doet weer helemaal mee. In al zijn varianten.

Bijzonder mooi was de met plastic overdekte regenjas die we bij Givenchy zagen. Heel mooi ook de blauwe trench bij Céline. Zie de streetstyle foto’s hieronder.

Maar de meest geziene trench coats zijn: oversize, vrij lang en wijd, in de klassieke beige tinten, en met… nu komt het een capuchon in jogging stof. Je kunt hetzelfde effect creëren door een sweater of jogging-trui met capuchon (in grijs mêlee natuurlijk) onder je regenjas te dragen.

Overigens is dit maar een detail van deze trend. Joggingtruien dragen we dit seizoen niet alleen onder trenchcoats maar ook onder blazers en chique lange jassen.

Wil je je trench coat look helemaal afmaken, draag dan lange elastische laarzen in een fel kleurtje – groen of rood – eronder!

En verder… kun je onder je trench coat natuurlijk van alles dragen. Een lange jurk, een korte rok met blote benen (wie durft?), een spijkerbroek (misschien wel met een witte blouse, ook altijd een succesvolle klassieker).

