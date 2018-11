Boeken tip. Tien dagen stil – mediteren met (tegen)zin

Ruim emoties, angsten, ergernissen en ervaringen op door objectieve observatie.

10 dagen niet lezen, niet schrijven, niet praten, geen telefoon, geen internet, geen grapjes, geen koffie, geen vlees, geen alcohol, geen seks, geen chocola en geen sport. Wat dan wel? Elke dag om 4:00 uur opstaan en tien uur mediteren. In zijn nieuwst boek Tien dagen stil beschrijft bestsellerauteur Koen de Jong zijn ervaring met mediteren in stilte, de worsteling daarmee en al het mooie wat het hem heeft gebracht.

Weglopen

Koen de Jong begint opgewekt en vol vertrouwen aan een tiendaagse meditatietraining. Maar al snel merkt hij dat zijn gedachten zich moeilijk laten temmen. In plaats van te mediteren denkt hij aan M&M’s, de pijn in zijn knie, biefstuk, bier en Guns N’ Roses. Hij wil weglopen. Maar hij blijft. En op dag 6 realiseert hij zich wat de stilte met hem doet.

Vreemde rituelen

Er was een tijd waarin het hoofd van schrijver Koen de Jong vergeleken kon worden met een roedel op hol geslagen puppy’s, zijn gedachten schoten alle kanten op en zijn concentratie was belabberd. Hij kreeg steeds meer behoefte aan rust, focus en aandacht. Zijn interesse voor mediteren wakkerde langzaam aan en zodoende leerde Koen over het bestaan van de Vipassana-meditatie. Een methode waarbij je je lichaam kunt observeren zonder vreemde rituelen met boeddhabeelden, wierook en mantra’s. Deze concrete methode gericht op ademhaling maakte hem enthousiast. Koen schreef zich uiteindelijk in voor een meditatietraining. Toen hij erachter kwam wat er van hem gevraagd werd tijdens die training schrok hij zich rot. Inmiddels heeft hij er al 7 achter de rug. Waarom? Omdat het hem een fijner, rustiger en gelukkiger mens maakt.

Hobbels

In Tien dagen stil’ deelt Koen de Jong zijn ervaringen met mediteren in stilte van dag tot dag. Aangevuld met de expertise van zijn meditatieleraar en de wetenschappelijke inzichten hierover is dit boek een praktische, betrouwbare en fascinerende gids die ook jou kan helpen om sterker en gelukkiger in het leven te staan.

“Na de retraite is je brein rustig en ontspannen. Van continue cortisol en piekeren wordt je probleemherkennend vermogen groter, maar je probleemoplossend vermogen kleiner. Dat is een heel onprettige situatie. Na stilte merk je dat je gereset bent, en met frisse energie en moed de hobbels van het leven aankan.” Koen de Jong

Tien dagen stil | Koen de Jong | Uitgeverij Lucht | ISBN 9 789492 798268 | € 18,95