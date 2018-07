Tibidabo, Barcelona. In het voetspoor van Woody Allen!

Als je in Barcelona bent, dan moet je eigenlijk het pretpark Tibidabo zien. Alleen al het reisje ernaar toe is ontzettend leuk! Geniet van de foto’s en ons (kleine) reisverslagje.

Vonden jullie de film ‘Vicky Cristina Barcelona’ van Woody Allen ook zo fantastisch? Ik mòest het pretpark Tibidabo (in Barcelona dus) zien waar de onweerstaanbare Spanjaard Juan Antonio de meisjes Vicky en Cristina mee naar toe nam. Het antieke pretpark (het bestaat 100 jaar) voldeed aan alle verwachtingen! Ik vond het enig om het vliegtuigje, de draaimolen en het uitzicht over de stad Barcelona (dat in de film goed te zien was toen Juan Antonio en Cristina hun liefde vaarwel zeiden) te herkennen.

De reis naar Tibidabo en de Sagrat Cor waarvan het Christusbeeld zijn armen dramatisch over het pretpark uitstrekt (alsof het het niet eens is met al dit plezier), is op zich al een belevenis. Van de metrostop Tibidabo stap je over op het antieke blauwe trammetje en vandaar ga je omhoog met de Funicular. Het uitzicht van de heuvel over Barcelona is schitterend en het enthousiaste gejuich van de kinderen in het pretpark geeft alles een extra vrolijke noot.

Charlotte