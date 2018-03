Theatrale make-up looks door top make-up artist Tom Pecheux. Doe inspiratie op!

De mode shows van de Italiaanse ontwerper Antonio Marras zijn magisch. Het zijn ware theaterstukken. En dat weet Marras zelf ook. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ontwerper het idee had opgevat om in een historisch theater in Milaan te showen. Het theater is sinds 20 jaar dicht maar werd ten tijde van de Milan Fashion Week lente zomer 2018 verbouwd. Tussen de oude muren, behangen met zware roodfluwelen gordijnen presenteerde Marras zijn collectie voor zomer 2018. Wij gingen backstage en interviewden top visagist Tom Pecheux die samen met het team van M.A.C Cosmetics de make-up voor deze show (in de ware zin van het woord) had verzorgd.

Tijdens de voorbereidingen voor deze show gebeurde er iets bijzonders. Tom Pecheux had met zijn team de mood van de show doorgenomen en had zelf een paar modellen opgemaakt om de spirit van de make-up te illustreren, toen hij het team visagisten opeens, heel onverwacht, de complete vrijheid gaf! Elke make-up artist mocht doen wat hij of zij wilde. ‘Have fun!‘ waren de instructies van de top visagist.

Dit resulteerde in bijzondere make-up looks. Street looks, maar ook theatrale make-up looks. De inspiratie kwam van het Italië van de jaren ’70 en ’60; het Italië van Federico Fellini, van Amanda Lear en Cicciolina. Wie Cicciolina kent, zal op de eerste foto hieronder vast en zeker haar mond herkennen!

Bekijk de make-up looks maar eens. Ze laten zien dat er in de make-up eigenlijk geen regels en geen grenzen zijn. Alles mag, alles kan. Je mag er alles van jezelf in leggen, al je emoties van het moment. Haal je make-up spulletjes maar tevoorschijn… en ‘Have fun!‘

