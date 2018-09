Tassentrends herfst winter 2018 2019. De heuptas

Noem ‘m zoals je wilt: fanny pack, buideltas, heuptas. Deze winter is’ie weer van de partij. Overigens is deze tassentrend niet bepaald nieuw. Al sinds een paar seizoenen is de heuptas terug in de mode met als resultaat dat’ie nu weer helemaal ingeburgerd is. Ook hebben de ontwerpers de afgelopen seizoenen flink op het thema voortgeborduurd en is de vrij sportieve heuptas uitgegroeid tot een steeds elegantere versie van zichzelf. Het beeld van de jaren ’80 toerist met dikke sportschoenen en een plastic heuptas is (gelukkig) aan het vervagen…

De klassieke heuptas, tegenwoordig in leer in plaats van plastic, dragen we ook dit winterseizoen weer bij voorkeur overdwars over de schouders, zoals we dat al een tijdlang doen. Maar verder zijn er ook een heleboel heuptassen die we ‘gewoon’ in de taille of om ons middel dragen (want daar is’ie uiteindelijk voor bedoeld). Je draagt ze over een broek of rok, zelfs over een blazer of winterjas. Ze fungeren als tas maar ook als ceintuur.

Net zoals alles in de mode zien we ook qua heuptassen ook veel kleur. Gedekte tinten mogen natuurlijk ook. Daarnaast zien we zelfs heuptassen met fantasieën, zoals het geruite heuptasje bij Versace.

Eigenlijk is het een ideale tassentrend, deze tassentrend voor herfst winter 2018 2019, want heuptassen zijn superhandig. Je hebt controle over je bezittingen en bovendien heb je je handen vrij. Wij gaan ervoor! Lange leven deze tassentrend!