Tassen trends herfst winter 2019 2020. Dit zijn de allernieuwste trends

Aan het begin van een nieuw seizoen zijn we natuurlijk razend nieuwsgierig naar de allernieuwste tassen trends. Tassen zijn (samen met schoenen) de allerbelangrijkste accessoires in onze outfit. Het fijne ervan is dat we ze – weer of geen weer – altijd kunnen dragen. Dus laten we snel kijken wat de tassen voor herfst winter 2019 2020 gaan worden.

Zoals altijd zijn er ook dit seizoen een aantal tassen trends van de afgelopen seizoenen waarop voortgeborduurd wordt, maar er zijn ook zeker ‘echte’ nieuwigheden.

Tassen trends herfst winter 2019 2020. Deze trends blijven we zien

Laten we beginnen met de tassen trends die we blijven zien

1. Heuptassen

De afgelopen seizoenen hebben we heuptassen in alle mogelijke uitvoeringen gezien. De ‘fanny packs’ hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt en zijn bijna niet meer te herkennen. Ook dit seizoen blijven we heuptassen en ‘belt bags’ dragen.

2. Double bags

Een andere tassen trend die we blijven zien, is die van de double bags: twee tassen in plaats van één, en dan het liefst in dezelfde stijl.

3. Bucket bags (buideltassen)

De ‘bucket bag’ – een aangeregen buideltje met hengsel – is en blijft hot. Blijven dragen dus!

4. Minuscuul

Klein, kleiner, kleinst. Dit seizoen zien we megagrote tassen maar ook minuscule tasjes. Het allerkleinste tasje voor herfst winter 2019 2020 is het micro handtasje van Jacquemus, niet groter dan je handpalm.

5. Tassen in dezelfde stijl als schoenen

Onze grootmoeders hielden ervan om tassen en schoenen met elkaar te combineren. Sinds een tijdje doen de modeontwerpers daar ook weer aan. Een klassieker die chic blijft.

6. Fun bags

Tassen nemen tegenwoordig alle mogelijke vormen aan. Ook dit is niet nieuw. Chanel doet hier al jaren aan. Moschino ook. Een opvallende tas voor herfst winter 2019 2020 is de Slot Machine Bag van Moschino (‘Play to win!’).

7. Dierenprints

Luipaardprints, zebraprints, slangenprints. De tassencollecties voor herfst winter 2019 2020 staan er (weer) stijf van.

8. Ronde tassen

Je ronde tasje mag je de komende winter ook weer met een gerust hart dragen. Rond blijft in (vierkant trouwens ook).

‘Nieuwe’ tassen trends

Het zal je niet ontgaan zijn dat we het woord ‘nieuw’ in onze subtitel tussen aanhalingstekens hebben geplaatst, dit omdat eigenlijk niets echt nieuw is, maar altijd wel weer ergens naar terug te leiden valt. Misschien is ‘terug van weggeweest’ een betere omschrijving.

1. Matelassé

Een trend die we herfst winter 2019 2020 veel gaan zien, is matelassé. Doorgestikte jassen, maar ook doorgestikte tassen! Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta is een koploper op dit gebied.

2. Krokodil

De dierenprints mogen een (betrekkelijke) nieuwkomer in hun kringetje verwelkomen: de krokodillenprint. Max Mara bijvoorbeeld kwam met krokodillentassen én -laarzen.

3. Minimalistisch en superchic

Hoewel we nog heel veel fun bags gaan zien (denk aan de Slot Machine Bag van Moschino) zien we ook wel een (tegen)trend richting klassiekere modellen, en minimalistische gladleren tassen.

4. Zachte tassen (Margiela)

Maison Margiela kwam een paar seizoenen geleden met de Glam Slam bag, een slappe, zachte tas die wel iets van een kussen weg had. De tas is inmiddels een hit onder het mode publiek. Zoals wel te verwachten was, werd het een trend. Slappe en zachte tassen gaan we het komende seizoen steeds vaker zien.

5. Zilver en goud

Zilverkleurige en goudkleurige tassen zijn natuurlijk in het geheel niet nieuw, maar we gaan ze het komende seizoen wel weer volop zien. Dus haal ze maar weer tevoorschijn!

