Sunkissed make-up ook voor herfst winter 2019 2020. Zo doe je dat!

Steeds vaker zien we in de make-up de kleuren van de zonsondergang terugkomen. Oranje, roze, rood, bruin. Kleuren die de huid verwarmen, je gezicht doen stralen. We zagen ze afgelopen zomer al volop en ook voor herfst winter 2019 2020 zijn ‘sunkissed’ make-upjes weer de trend (en dit is voor een winterseizoen best opmerkelijk!).

Natuurlijk zijn er duizend-en-een manieren om oranje- en rozetinten in je make-up look te verwerken. Backstage bij de modeshow van Antonio Marras zagen we een artistieke variant, gecreëerd door Antonio Marras en het team van MAC Cosmetics.

‘De make-up look is geïnspireerd door Modigliani en al die andere, geweldige kunstenaars die tevens woman lovers zijn‘, vertelde Tom Pecheux ons backstage. Opvallend is dat de Franse make-up artist voor deze make-up look eigenlijk alleen een palet met verschillende roze en oranjekleurige LIPPENSTIFT heeft gebruikt (MAC Trend Forecast Fall 19 Lip Palette). Zowel de ogen als de wangen als de lippen zijn dus met lippenstift opgemaakt. Pecheux koos voor lippenstift vanwege de crèmeachtige textuur. Bekijk het video interview hieronder maar eens. Lees ook even door om te precies te weten hoe je te werk moet gaan.

1. Hydrateer je huid met een vochtinbrengende crème en egaliseer je huid met een concealer (hier: MAC Studio Waterweight Concealer).

2. Krul je wimpers en maak je oogleden op met een oranje crème product (hier ‘Sunkissed’ uit bovengenoemd palet).

3. Tip een crèmeachtig roze product hoog op je jukbeenderen (hier: ‘Trés Rosé’ uit het palet). Druk dan met een vinger oranjeachtige en rozeachtige crèmeproducten in de huid van je jukbeenderen (hier: ‘Lady is Vamp’ en ‘Wine Not’ uit het palet).

4. Voor je lippen gebruik je wederom roze en oranje tinten met een kleine hint donkerrood op het midden van de mond (Double Fudge Lipstick van MAC).

En dan nu zelf aan de slag!

