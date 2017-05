Streetstyle. Wordt dit jouw outfit voor (al) die bruiloft(en)?

Het is mei en dat betekent dat het ‘bruiloftsseizoen’ weer begonnen is. Misschien heb jij ook al een uitnodiging op zak. In dat geval sta je natuurlijk voor de vraag wat je aan moet. En als we het dit keer eens heel eenvoudig en stijlvol zouden houden?



De lentelook die je op deze foto’s ziet, is heel geschikt voor bruiloftsfeesten en andere feestelijke gelegenheden. Het is een look waarmee je alle kanten opkunt en het fijne ervan is dat je alle items in het dagelijks leven afzonderlijk kunt dragen.

De basis voor deze look is een lichte broek met een mooi wit mouwloos topje. Je kunt ook voor een top met halflange of lange mouwen kiezen. Dat verandert niets aan de look zelf. Als de top maar een zekere chique uitstraling heeft. Glad is altijd chic. Een mooie kraag helpt. De klassieke broek kies je in een gedekte kleur en niet al te strak.

De gebrokenwitte mantel vormt natuurlijk de finishing touch, maar kun je bij mooi weer ook achterwege laten. Kun je zo’n mantel niet vinden dan kun je altijd nog voor een mooie gebrokenwitte sjaal gaan die je op dezelfde manier om je schouders drapeert.

En verder speel je met accessoires. Een paar grote oorbellen, een paar open sandaaltjes met hak, een mooie tas, een zonnebril, donkere nagellak op je tenen. Deze look is zo klassiek en neutraal dat je er van alles kunt bijhalen.

En dat betekent… dat je deze look als basis voor al die andere bruiloftsfeesten kunt aanhouden. Je hoeft maar een item te veranderen (een ander topje, een andere broek) en er andere accessoires bij te halen en je hebt weer een ‘nieuwe’ look. Het bruiloftsseizoen was nog nooit zo simpel!

