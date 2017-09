Streetstyle Milan Fashion Week. Dit dragen de fashionista’s

De Milan Fashion Week is begonnen. Op de catwalks showen de modecollecties voor lente zomer 2018. De Italiaanse modehoofdstad heeft ons met stralend weer ontvangen. Mooier kan niet. Het maakt deze drukke dagen er een stuk gemakkelijker op. Maar een (klein) beetje jammer is het ook wel, want we hadden zo graag de nieuwe wintermode op straat gezien. Daar kwam maar weinig van terecht en de streetstyle die we fotografeerden was uitbundig en bijna zomers.

Bij Gucci die om 3 uur in één van de buitenwijken van Milaan showde, brandde de zon heet op het asfalt en dragen de genodigden en fashionista’s vrij luchtige outfits en al helemaal geen jas. Het merendeel van de creaties was ongetwijfeld uit de nieuwe wintercollecties, maar echte winterlooks fotograferen zat er voor de streetstyle fotograferen (en ook voor ons) niet in.

Streetstyle. De trends

Dat neemt niet weg dat we wel mooie dingen hebben gezien. Kleur voert nog steeds de boventoon. Lange jurken of kuitlange rokken hebben de voorkeur. En iedereen had zich natuurlijk goed ingeleefd in de Gucci-mood: het was een zee van fantasieën en Oosterse prints. Hier alvast een voorproefje.