Streetstyle vrouw herfst 2017. Trendy in shorts en parka. Copy the look!

Streetstyle vrouw herfst 2017. September betekent: terug naar je werk, terug naar school, terug naar het dagelijks leven. Maar september is ook een uitdaging op modegebied. Het is een maand waarin we soms nog op onverwacht mooie dagen getrakteerd worden. Dat zijn ideale dagen om je lievelingsitems uit de zomer nog een keertje te dragen, en dan wel (dat is het allerleukste) in combinatie met één of meerdere kledingstukken uit de nieuwe modecollecties. Inspiratie nodig? Wij haalden onze streetstyle foto’s erbij en stuitten op deze street style look die je vast op ideeën zal brengen!

Wat wij mooi vinden aan deze streetstyle look? Zo’n beetje alles, zullen we maar zeggen. ‘Kunst!‘ denk je natuurlijk meteen (wij incluis), ‘Want als je er zo beeldig uitziet, staat alles je mooi.‘ Maar dat even terzijde. Wat wij vooral leuk vinden aan deze look is de combinatie blote benen plus parka en boots. We zijn altijd al dol geweest op dit soort combi’s waarbij je een paar seizoenen door elkaar husselt. Het levert verrassende looks op. In de mode gaat het om contrasten, weet je nog? Zeker in het najaar, als je benen nog lekker bruin zijn, is het leuk om ze te showen in combinatie met een paar goed gekozen herfstige items.

En dus levert deze look volop inspiratie op. Stijgen de temperaturen onverwacht toch nog een beetje, trek dan (nog een laatste keer) je geliefde shorts uit de kast en draag ze met een wintertrui of die nieuwe (parka)jas die je net gekocht hebt. Trek er een paar sexy of stoere boots bij aan (het zal van de gelegenheid afhangen waar je voor kiest) en je ziet er super uit. Haal er een coole tas bij en je hebt een spannende fashionista look.

Voor het geval je nieuwsgierig bent naar wat het meisje op de streetstyle foto draagt: de hele outfit is van Fendi met uitzondering van de blauwe tas met ‘engerd’ (die is van J.W. Anderson). Kijk ook even goed naar de ‘soklaarsjes‘: dit soort stretch laarsjes zijn supertrendy en gaan we herfst en winter 2017 2018 veel zien!

En voor de trend watchers… dit is de aubrown haartrend in real life!

