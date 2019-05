Streetstyle voorjaar 2019. Dit item zouden we allemaal moeten hebben!

Een leren broek helpt je de tussenseizoenen door. Leer beschermt je tegen scherpe of dunne wind, leer houdt je droog tijdens onverwachte regenbuien. Bovendien zie er altijd ultra fashionable in uit.

Een leren broek laat zich bovendien heel gemakkelijk combineren. Je kunt ‘m zo sportief, stoer of chic dragen als je wilt. Met een sweater is-ie casual-chic, met een mooi truitje wordt-ie urban-chic, met een blazer is-ie elegant en geschikt voor elke gelegenheid.

Wil je een leren broek een up-to-date twist meegeven, draag ‘m dan met stoere witte laarsjes zoals op de foto. Maar je mag ‘m ook met sneakers dragen, of met rijglaarsjes of pumps.

De look is natuurlijk pas echt af met een paar mooie accessoires. Een goed gekozen tas is een must. Let hierbij op de uitstraling van de tas en niet op het merk. Een hippe zonnebril erbij, en klaar ben je.

Sterke punten in deze look

Sterke punten in deze look zijn: de kleurcombinaties en de luxe uitstraling. De grijsblauwe tas en de witte laarsjes maken deze look bijzonder. De luxe uitstraling wordt verkregen door de leren broek (leer ziet er altijd duur uit) en door de verzorgdheid van de look zelf (vooral witte laarsjes die echt wit zijn komen altijd duur over).

Laat je inspireren

Duikel je leren broek op, maak vijftien minuutjes voor jezelf vrij en leg combinaties waar je de komende dagen de blits mee maakt.

TRENDYSTYLE