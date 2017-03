Streetstyle. Superchique vroege voorjaarslook

Deze voorjaarslook is ongelooflijk chic en het geheim zit ‘m in de klassieke items en de accessoires met slangenprint.



Meestal, bijna altijd, ligt het succes van een stijlvolle look in de combinaties die je legt. De prijskaartjes die aan de afzonderlijke items hebben gehangen, doen er niet toe. Zelfs Karl Lagerfeld die toch wel voor één van de duurste merken (Chanel) ontwerpt, liet weten dat je er tegenwoordig ook met een laag budget fantastisch kan uitzien. We halen Lagerfeld woorden even aan: ‘Today everybody can look chic in inexpensive clothes (the rich buy them too). There is good clothing design on every level today. You can be the chicest thing in the world in a T-shirt and jeans — it’s up to you.‘

De basis voor deze look wordt gevormd door een witte blouse en een lichte lange rok (het kan ook een broek zijn). Je hebt vast nog wel iets in deze orde in je kast hangen. Er onder draag je een paar donkere laarzen.

En dan ga je op zoek naar stijlvolle accessoires. Slangenprints – in een kleine dosis – geven direct dat luxe gevoel. In deze look zie je een tas met slangenprint, een ceintuurtje met dezelfde fantasie en een halsbandje met nogmaals dezelfde slangenprint. Dit zijn maar voorbeelden. Je kunt natuurlijk ook voor een andere print kiezen. Het mooie is wel als je ‘verfijnde’ accesoires kiest. Dus ga voor een klein printje en kleine oppervlakken (een smal ceintuurtje, een niet al te brede halsband en een klein tasje).