Streetstyle foto’s. Spijkerbroeken trends onder de fashionista’s

Spijkerbroeken zijn ‘evergreens’ maar net zoals alle andere kledingstukken zien, veranderen de modellen in de tijd. We nemen trends uit andere seizoenen mee en brengen er dan weer variaties op aan. Wil jij een up-to-date spijkerbroek scoren, check dan eerst even de spijkerbroeken trends van de catwalks én van de straat. Want de fashionista’s hebben er een neus voor. Als je die als leidraad aanhoudt, kan het niet misgaan.

Spijkerbroeken trends: strakke spijkerbroeken

Je strakke spijkerbroek mag je gerust blijven dragen. Dat zagen we al op de catwalks voor herfst en winter 2017 2018 en het bleek ook tijdens de Milan Fashion Week waar verschillende fahionista’s in skinny’s verschenen. Wil je je strakke spijkerbroek een hippe touch mee geven, dan trek je er dit seizoen over knee boots over aan. Skinny’s met daarover lange laarzen, zijn hot!

Mom jeans (en girl friend jeans)

Ook de mom jeans nemen we mee van de vorige seizoenen. Dit model heeft een hoge taille (lage tailles zijn nu echt uit!) en rechte pijpen die rond de enkels smaller worden. Een variant hierop zijn de girl friend jeans: spijkerbroeken een vrij hoge taille en rechte broekspijpen zonder zoom (en met rafels) of met omgeslagen pijpen. Eigenlijk is dit een boy friend model maar dan zonder de oversize feeling.

Mom jeans en girl friend spijkerbroeken laten zich gemakkelijk dragen. Wil je de look up-to-date maken dan draag je er een lange jas – een kimono of een andere overjas over (geen lang vest dus!). Met een trench coat zit je ook nog altijd goed!

Spijkerbroeken met scheuren

Spijkerbroeken met scheuren en een vintage look hebben ons goed te pakken. We blijven ze dragen ook al verwachten wij dat ze binnenkort wel zullen verdwijnen. Deze nonchalante broekjes doen het goed met wat dan ook: een mooie blazer, een ruitenbloes, een witte blouse, een grote trui. Whatever!

Fantasie spijkerbroeken

Behalve de meest trendy modellen (zie hierboven) komt de mode ook met ‘bijzondere’ modellen. Spijkerbroeken met applicaties (en ook parels!) zijn dit seizoen volop in de mode. Daarnaast blijven we patchwork jeans zien. Een nieuwigheid zijn de spijkerbroeken (en ook jacks) met rijgveters!

