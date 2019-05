Streetstyle. Modellen in rok. Van mini tot midi. En jij?

Vaak wordt mij gevraagd hoe de modellen tijdens de modeweken zich kleden. Die vraag is niet in één keer te beantwoorden. Anders dan de fashionista’s kleden de modellen zich niet strikt volgens de laatste mode. Misschien ook omdat ze de mode ver vooruit zijn. Ze zien de modecollecties al in een heel vroeg stadium.

Maar er is nog iets anders. Modeontwerpers zien in modellen, topmodellen, graag een muze, een bron van inspiratie. Natuurlijk zal een modeontwerper gevleid zijn als een topmodel in één van zijn creaties komt binnenstappen, maar nog interessanter zal hij of zij het vinden als een model zich presenteert in een outfit die hem of haar ideeën geeft, die inspirerend werkt.

Modellen proberen dan ook vaak een originele touch aan hun outfits te geven. Vaak ook hebben ze een heel eigen stijl. En natuurlijk kiezen ze ook voor items die hun lichaam goed doet uitkomen. Dat is een must voor castings.

Dat modellen de mode niet blindelings volgen, zie je in één oogopslag als je aan het einde van een modeshow het publiek naar buiten ziet stromen. Het modepubliek is tegenwoordig heel fleurig gekleed: veel kleur, felle kleuren ook, veel blingbling (glitter en dergelijke) en veel accessoires.

De modellen daarentegen houden het vaak op klassieke, gedekte kleuren en zijn spaarzaam met mode accessoires. Maar wat ze qua accessoires dragen, is dan ook meteen raak: een it-bag, een paar mooie schoenen of laarzen.

Modellen in rok. De midi rok en de mini rok

Vandaag kozen we twee modellen outfits met rok voor je. Op de ene foto zie je een model in minirok, op de andere een model in een midirok. Het zal je opvallen dat beide modellen lange laarzen dragen. Dit is een ideale oplossing in het voorjaar, als het nog fris is.

De midirok is heel klassiek gecombineerd met een zwarte blazer, maar het T-shirt onder de blazer maakt de outfit modern. Het feit dat de laarzen een kleurtje hebben, voegt een edgy touch aan het geheel toe.

Ook de outfit met de minirok is goed gekozen maar op zich vrij simpel. Het rokje is de blikvanger, de lichte trui is perfect voor het voorjaar, simpel maar stijlvol. De klassieke tas en de laarzen maken de look af.

Zoals je ziet, is dit een heel andere insteek dan de vaak gekunstelde looks van de fashionista’s. Het is verfrissend om weer eens iets heel anders te zien. Misschien brengen deze outfits je op een idee voor eens een heel andere, vernieuwende lentelook.

Door: Charlotte Mesman voor Trendystyle