Streetstyle ideeën. Niet iedereen viert de zomer in minirok of shorts…

Laten we het nieuwe zomerseizoen nu eens ‘tegendraads’ beginnen, namelijk door alles nìet uit te gooien! Laat dat minirokje en die shorts maar even wachten tot je aan zee bent, en presenteer je op de eerste warme dagen van het nieuwe seizoen in een chique look met lange broek. We analyseren twee street style looks die je op spannende mode ideeën voor jouw eigen (broeken)look zouden kunnen brengen.

Street style ideeën. Bijzonder modelletje

In deze street style look ligt de focus op de broek die vrij bijzonder is. Het is een soort van sportief-chique harembroek. Deze broek is op zich al voldoende voor een opvallende look. De opgerolde broekspijpen met daaronder de pumps met kitten heels vinden we een vondst. Iets om zelf ook iets mee te doen (bijvoorbeeld ook met een spijkerbroek). Het zwarte enkelbandje geeft er een balletachtige touch aan. Superleuk!

Als je ‘onderstel’ er zo uitziet, dan hoef je er alleen nog maar een simpel wit T-shirt bij te halen om de look af te maken. De donkerblauwe blazer in het middel is een optie maar zo’n blauw-met-wit geblokt tasje is bijna een must, zo fris en zomers als-ie bij deze outfit staat.

Street style ideeën. Zomer in spijkerbroek

Het is de zomer van het lichte spijkergoed. Licht spijkergoed is een absolute trend, en natuurlijk uiterst geschikt voor de zomer (als we geen donkere kleding willen dragen). Wil je een spijkerbroek extra schwung geven, haal er dan een mooie blouse bij. Ook de keuze van zilverkleurige schoenen bij een lichte spijkerbroek is supercool.

Nu hoef je de look alleen nog maar af te maken met een mooie tas, een geslaagde zonnebril en… een fancy haarkleur. Warme haarkleuren – roodtinten! – zijn hot en doen het erg goed bij licht (koel) blauw.

