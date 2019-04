Streetstyle. Ken jij de succesformule van de fashionista’s?

Vraag jij je (net zoals wij) soms af hoe de fashionista’s het klaarspelen om er altijd zo edgy en trendy uit te zien? We zijn er eens goed voor gaan zitten en hebben de vele streetstyle foto’s die wij elk seizoen maken geanalyseerd. Dit is volgens onze bescheiden mening de succesformule van de fashionista’s:

#1 Overdrijf!

Regel nummer 1 is overdrijven. Hoe meer, hoe beter. ‘Less is more’ wordt ‘More is more’. Layer en overaccesorize. Vooral dat laatste is van belang. Ga op zoek naar originele en interessante accessoires. Ook opschriften en afbeeldingen op kleding of accessoires werken goed. En dan nog iets: maak je je haar steil, maak het dan supersteil; ga je voor eyeliner maak er dan een superliner van!

En de foto’s op deze pagina dan, vraag je. Ook hier zit een ‘overdrijvende’ factor in: alles is overdreven wit, bleek, zacht, tonsuurton. Overdrijven betekent dus niet ‘schreeuwerig’.

#2 Out of the box

Leg ongewone combinaties, draag dingen bij elkaar die eigenlijk niet kunnen, doorbreek taboes en zet daarmee een trend (waarom niet!). In de loop der jaren zijn we al op zoveel starre moderegels teruggekomen. Zo mag je nu blauw met zwart dragen, en roze met rood, prints met prints. Dit allemaal omdat iemand het ooit gedurfd heeft. Wees vernieuwend!

#3 Houd het stijlvol

Gek betekent niet ‘goedkoop’ (en dan hebben we het niet over de prijs) of ‘ordinair’. Je zult een fashionista nooit met een te korte rok zien lopen, of met borsten in zicht, of een te strakke broek die weinig te raden overlaat. Kleed je eerder wat preuts.

#4 Ga voor kwaliteit

Je hoeft geen dure merken te dragen, je hoeft in het geheel geen merken te dragen, als de kwaliteit maar goed is. Let op de materialen en afwerkingen.

#5 Let op de details!

De echte fashionista is tot in de puntjes verzorgd. Make-up, haar, nagels… alles moet perfect zijn.

#6 Wees lief voor je kleren

Kom gewassen, gestreken en gesteven voor de dag. Witte sneakers moeten wit zijn. Je kleren moeten er als nieuw uitzien (ook al zijn ze dat niet).

#7 Wees zeker van je zaak

Wat je ook draagt, hoe ongewoon het ook is, draag het alsof het de allergewoonste zaak van de wereld is. Maak je combinaties, trek het aan en vergeet het dan zodat je natuurlijk en ongedwongen door je fashionista leven gaat.

Door: Charlotte Mesman