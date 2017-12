Streetstyle. 7 Winter mode looks om je door te laten inspireren

Van het weer worden we de laatste tijd bepaald niet vrolijk. Oké, die sneeuw was even leuk maar die onverwachte plensbuien ontnemen je alle zin om je leuk aan te kleden. Toch zouden we niet in die valkuil moeten vallen. Waarom zou je wachten tot de Kerst om iets moois aan te trekken? We snorden een aantal winter mode looks voor je op die je misschien op ideeën kunnen brengen. Bekijk de street style foto’s hieronder.

Streetstyle. rood is dé modekleur

We hebben het dit seizoen tot vervelens toe herhaald: rood is dé modekleur! Ga ervoor. Ikzelf ben momenteel aan rood (gewoonlijk helemaal niet mijn kleur) verslingerd. Ik kocht een rode jurk en een rood ecobontje en ik moet toegeven dat ik er blij van word. Dus ga ervoor. Het fijne is dat rood iedereen goed staat.

Streetstyle. We love… katoenen sweatshirts!

Als er één sportswear item dit seizoen ‘cool’ is, dan is het hoodie, die sweater met capuchon die je gewoon naar de sportschool draagt. Het is het ‘antigif’ tegen overdressing. Vind je je outfit net iets te gekleed, haal er een hoodie bij. Een hoodie kan op een lange rok, over een lange jurk, onder een chique jas. Het is een absolute trend om je look met een hoodie te ‘ver-casual-en’ (als je begrijpt wat we bedoelen).

Streetstyle. Must-have: de ecobontjas

Tegenwoordig vind je ze in alle prijsklassen en eerlijk gezegd moet je er niet veel voor uitgeven… maar een hebbeding is het wel! Zo’n ecobontjas is heerlijk warm en supercool. Draag ‘m te kust en te keur. Ook als het regent. Volgend jaar koop je weer een ander, in een andere kleur.

Streetstyle. Spijkerbroek met witte blouse

Als je het echt even niet meer weet, dan kun je altijd nog voor een spijkerbroek met witte blouse gaan. Let daarbij vooral op de vormgeving. Ga voor aparte modellen, wijde of juist strakke vormen. En haal er bijzondere accessoires bij.

Streetstyle. Een flitsende rok

Die flitsende rok die je afgelopen zomer zoveel gedragen hebt, zou zomaar opeens het sterke item van je outfit kunnen worden. Soms is daar niet veel voor nodig (behalve dan een bepaald fashion gevoel). Bekijk deze look maar eens. De rest van de items zijn heel basic: lange laarzen, een sweater, een windjack en een leren jack.

Streetstyle. Orientaalse printjes blijven we zien

Nu ze zo een beetje uit de mode zijn, zijn ze des te leuker: die orientaalse printjes die Gucci een paar jaar geleden introduceerde. Combineer ze met de rest van je garderobe op een nonchalante en creatieve manier.

Streetstyle. Lichte kleuren, ook (vooral) in de winter

Heb je gezien hoeveel mensen in deze periode donker gekleed gaan? Waarom zou je de op zich al donkere dagen niet te lijf gaan met lichte kleuren? Spit je kast er maar eens op door. Ga voor een licht broekpak of een lichte rok met een lichte top (een hoodie!), een lichte coltrui, een winterjas in een lichte kleur. En maak het geheel dan af met chique, eigentijdse accessoires. Deze winter look voelt zo goed!

Door: Charlotte Mesman

Schrijf je in voor de gratis Trendystyle nieuwsbrief: Mode, beauty en trends