Streetstyle. 7 Lentelooks waar je blij van wordt (ook als de zon niet schijnt!)

Er is geen seizoensovergang die meer voldoening geeft dan de lente. Eindelijk mogen we onze donkere winterkleding voor lichte en vrolijke outfits verruilen. Natuurlijk kan het weer in april nog grillig zijn, maar hebben we eenmaal die eerste zonnige lentedagen geroken, dan is er (bijna) geen weg meer terug! Die winterjas wil je toch niet meer aan? :-)



We zochten 7 lentelooks bij elkaar die (ons in ieder geval) inspireren en ideeën geven voor een succesvolle april-lentelook. Kijk maar wat je ermee kunt!

Spijkerbroek met franjes

Rafels en franjes blijven dit seizoen in de mode. Blogger Chiara Ferragni draagt ‘m met een fantasierijk Chaneljasje en een meervoudige parelketting (zie de foto hieronder).

Nu valt Chanel buiten ons budget (en misschien ook buiten het jouwe) maar dat hoeft je er niet van te weerhouden om een dergelijke look te creëren. Tegenwoordig vind je ook in de ‘fast fashion’ collecties steeds meer van dit soort ‘fashionista’ jasjes.

We love deze kleurcombinatie!

Poederkleuren met pastels en kaki is een van onze favoriete kleurcombinaties. Eigenlijk is’ie al van een paar jaar geleden, maar volgens ons nog steeds super. Het idee om er blauwe accessoires bij te halen, is vernieuwend en cool! Try it!

Fantasieën met elkaar combineren

Eén van de stijltrucjes voor het komende modeseizoen is nog steeds: verschillende fantasieën met elkaar combineren, ook als ze eigenlijk niets ‘met elkaar te maken hebben’. Zo mag je bij een bloemenprint gerust een stippel halen. En als je wilt ook nog een paar donkerrode hooggehakte sandalen.

Twee blouses over elkaar

De mode kent geen regels. Dus waarom zou je niet TWEE wijde blouses over elkaar dragen? Het staat heel fris en lenteachtig en geeft je toch net wat meer warmte dan een enkele blouse. Een idee voor jou?

Zwart (maar wel doorzichtig)

Wil je de lente in het zwart vieren, ga dan voor transparante items. Combineer een doorzichtige rok met een doorzichtige top en haal er een stoer leren jack bij. Deze look is dit seizoen helemaal TOP.

Superchique blazer

We zien al een paar seizoenen mouwloze blazers. Deze ‘couture’ blazer gaat nog een stapje verder (of eigenlijk een stapje minder ver). Zo’n blazer is oneindig chic en ideaal voor feestelijke gelegenheden zoals bruiloften en recepties.

Zwarte panty’s en stoere boots onder een chique mantelpakje

Je kent dat gevoel vast: je moet en zal dat nieuwe pakje (of die nieuwe jurk) aantrekken, ook al laat de zon zich niet zien. ‘Geen nood‘, vindt Veronika Heilbrunner. Je draagt er gewoon zwarte panty’s en stoere boots onder, plus een T-shirt met een cartoon voor het contrast. Overigens staat Veronika bekend om haar sportieve schoeisel – boots en sneakers – onder vrij klassieke outfits. En wat Veronika kan… kan jij ook! Laat je inspireren!

Geniet van de lente!