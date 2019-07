Street style zomer 2019. Supercoole (en gemakkelijke) mode ideeën van de straat!

Het is zomer! Het seizoen nodigt ons uit om ons luchtig maar vooral ook vrolijk te kleden. Straal die zomervreugde uit! Laat je inspireren door de genodigden (en modellen) bij de modeshows in Milaan. We hebben een aantal stijlvolle en modieuze mode tips voor je. Hier is je dagelijkse stijl-injectie :-)

Street style. 10 Mode ideeën van de straat

1. Blauwwitte strepen: zomers, maritiem, fris als een verkoelende zeebries, en stijlvol.

2. Lange jurken: de ‘reddingsboei’ voor iedere vrouw (en altijd supermooi).

3. Het lingeriehemdje: een absolute zomerhit. Een satijnen topje in lingerie-stijl maakt je look direct up-to-date.

4. Wijde broeken. Gemakkelijk in het dragen en ultra-chic.

5. Een zijden sjaaltje om je nek (of in je haar). Sjaaltjes zijn enorm handige en trendy accessoires. Knoop ze in je haar, aan je tas of draag ze bij een klein topje (het is het contrast dat het ‘m doet).

6. Witte sneakers. De modellen zweren er nog steeds bij!

7. Blote buiken zijn weer hot. Showen die abs :-) Crop tops zijn cool, maar ook geknoopte blouses zijn weer terug.

8. Laaf je aan oranje en geel. Deze zonnige kleuren zijn op en top zomers en bovendien helemaal in de mode.

9. Supervrouwelijk: hoge sandaaltjes met mooi gelakte nagels. Doen!

10. Geen zin in een blazertje? Ga voor een wijd kimonojasje. Mooi en comfortabel.

Geniet van de zomer. We wensen je een stijlvolle en zonovergoten vakantie toe. Maar vergeet niet om even de street style foto’s hieronder te kijken. Je zult er onze 10 tips in terugvinden.

