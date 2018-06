Street style zomer 2018. Truc van de fashionista’s. Zo draag je je rok!

Zomer 2018 is de zomer van de lange jurken, maar ook van de lange rokken! De rokken voor deze zomer zijn te gek. De lengtes variëren van over de knie tot op de enkel en soms zelfs langer. Als je wilt, mogen ze over de grond slepen (wees dan wel voorbereid op een vieze of kapotte zoom).

Ook qua materialen hebben we alle keuze. Kant doet nog steeds mee. Tule is van de partij. Organza mag. Doorzichtige rokken (en jurken) zijn hot. Om het nog maar niet te hebben over de rokken met pailletten!

Een categorie apart zijn de kuitlange rokken. Bij Fendi zagen we uitwaaierende modellen met een knipoog naar de jaren ’50. Andere modehuizen kwamen met smaller gesneden rokken die de ‘curves’ van het lichaam volgen.

Het leuke van al deze rokken is dat je ze op elk moment van de dag naar elke gelegenheid aankunt. Een rok met pailletten draag je gerust overdag. Hetzelfde geldt voor een doorzichtige rok of een rok in kant. Je kleden naar de gelegenheid is er een beetje af. Maar… je moet natuurlijk wel even handig zijn in het combineren.

Zou je een kanten rok met een chique top overdag aantrekken dan ben je al snel overdressed. Er is één heel eenvoudige truc om dit te voorkomen: draag een chique rok met een T-shirt!

Deze truc keken we af van de fashionista’s tijdens de Fashion Weeks. Bekijk de foto’s maar eens. Een T-shirt met bloemen doet het goed op een kanten rok. Een T-shirt met logo is altijd hot en kan letterlijk overal op. Een T-shirt met een afbeelding geeft een kuitlange zijden rok een speelse noot mee. Er zijn zoveel mogelijkheden!

Moraal van het verhaal: met een kleine investering in fun T-shirts kun je met je rokken (ook de meer geklede modellen) spannende en speelse looks creëren!

