Street style vrouwen herfst 2017. Denk ‘out of the box’, dat is wellicht het eerste dat je een fashionista je zou vertellen als je vraagt wat haar (of zijn!) geheim is. Een enkel opvallend item maakt je look en geeft ‘m direct iets bijzonders. Bekijk de street style foto hieronder maar eens. De basis voor deze outfit is de statement broek.

Street style vrouwen herfst 2017. Een statement broek

Met zo’n broek is het niet moeilijk meer om je look die fashion feeling mee te geven. Zoals je ziet, draagt deze fashionista er een eenvoudig T-shirt op. Je kunt ook gaan voor een mooie trui. Een coltrui bijvoorbeeld, maar ook een sweater of een kabeltrui. Op deze broek kun je letterlijk alles dragen. De lichte jas of trench coat ziet er superchic uit maar is niet de spil van deze look. Je kan bij zo’n gerust ook een andere jas kiezen. Wel even afstemmen op je top natuurlijk.

Speciale aandacht verdienen de parelwitte pumps. Die dragen natuurlijk wel veel bij aan de look (maar zul je gelet op ons Hollandse weertje moeten reserveren voor speciale gelegenheden). Witte schoenen en ook laarzen zijn een trend voor herfst winter 2017 2018. Wij vinden ze supermooi ook al zijn ze niet bepaald praktisch. Maar welke fashionista let daar nu op!

Een ander mode accessoire dat helemaal in de roos is, is de ketting. Schakels en kettingen zijn dit seizoen ook weer helemaal terug.

