Street style mode vrouw herfst winter 2018 2019. Goud, zilver en glitter

De Fashion Weeks zijn niet alleen interessant vanwege de Fashion Shows maar vooral ook voor de street style. Tijdens die dagen wordt in één keer duidelijk wat we het komende seizoen gaan dragen. En hoe we het gaan dragen.

Neem nu een modetrend voor herfst winter 2018 2019 als goud, zilver en glitter. Dat ‘alles wat blinkt’ in de mode is, was ons allang duidelijk (kijk ons ABC van de mode er maar eens na op). Maar of zo’n modetrend ook daadwerkelijk gaat aanslaat, is altijd maar weer de vraag. Het antwoord is in dit geval ‘Ja’. De street style mode tijdens de Fashion Week blinkte ons tegemoet.

Goud is hot. Zilver ook. En een combinatie van die twee is helemaal te gek. Glitter zagen we ook in alle kleuren voorbij komen. Gouden pailletten zijn populair, maar ze mogen ook gekleurd zijn. Het leuke is dat de edelmetalen en pailletten niet meer alleen voor de avond bedoeld zijn. Je draagt ze overal overdag. In combinatie met casual materialen. Ook blinkende en glanzende modeaccessoires zijn hot. Zo mag je gerust een zilverkleurige tas bij een gouden blouse dragen (zie hieronder). Ikzelf had voor de Fashion Week een zilverkleurige top gekozen en daar voelde ik me helemaal goed in.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en trek dan je meest blinkende kledingstukken uit de kast. Straal het leven tegemoet!

Door: Charlotte Mesman

Van de catwalks naar de straat. Metallics op de catwalk

Van de catwalks naar de straat. Glitter en metallics op straat