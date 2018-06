Street style. 7 Mode looks om je door te laten inspireren

De mode looks van de fashionista’s bij de Fashion Weeks mogen (misschien) casual overkomen, maar zijn dat niet. Er gaat een heleboel (denk)werk en research aan vooraf. Street style looks als die op de foto’s hieronder komen niemand zomaar aanwaaien. Niet alleen moet je met smaak kunnen combineren en gevoel hebben voor proporties, maar de kleding moet ook als gegoten zitten en er onberispelijk uitzien. En verder moet het allemaal in lijn zijn met de trends. Nog stoerder is het natuurlijk als je vooruitloopt op de trends (of zelf een trend zet!). Bekijk de street style looks maar eens en bedenk dan wat je er zelf mee kunt.

Street style. Spijkerbroek

Tijdens de Fashion Week hebben we niet één skinny jeans gezien! De fashionista’s geven de voorkeur aan wijdere modellen. En die combineren ze dan met een mooie top en een paar trendy schoenen. Achter dit soort looks gaat heel wat denkwerk schuil. Niets is aan het toeval overgelaten. Let op de details als de zilverkleurige laarsjes met plexiglas hak, de ceintuur, de tas, de oorbellen en de top natuurlijk. Wil je met deze look experimenteren, trek er dan wat tijd voor uit!

Street style. Kimono-stijl

Street style. Wit T-shirt

Een mooi wit T-shirt is een must voor elke fashionista. Het staat mooi op een spijkerbroek (zie de foto hierboven) maar ook op een geraffineerde rok of broek. Als je denkt dat een outfit te gekleed is voor een bepaalde gelegenheid, combineer ‘m dan met een wit T-shirt. Het is dé truc om een look te ontdramatiseren. Het T-shirt moet wel smetteloos wit zijn en mooi gestreken.

Street style. Wijd!

Vergeet het klassieke ceintuurtje in de taille! Dit seizoen zijn de jurken wijd en fladderend en zo draag je ze ook. Heerlijk koel en fris. En tegelijkertijd trendy.

Street style. Kuitlange rok

Street style. Kouslaarsjes

Je bent ze vast al in de winkel tegengekomen: de soklaarsjes. Vorig seizoen zagen we vooral veel hoge stretchlaarzen met hoge hak, dit seizoen gaan we voor de sportievere variant. Eerlijk gezegd moeten we er nog een beetje aan wennen. Jullie?

Wat verder te zeggen van deze look? De logo manie is terug. Maar dat had je zelf ook al gezien :-)

Street style. Die zonnebril!

Wil je deze zomer trendy voor de dag komen, dan ga je voor en zonnebril waar je overheen kijkt. Dit soort brillen zijn de grote zomerhit. Voor wat betreft de outfit: die is superchic, maar wij missen de zomerse touch. Bij meer dan 30 graden mag het voor ons wel wat uitbundiger.

TRENDYSTYLE