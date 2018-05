Street style mode. Zo draag je die hoge laarzen in de zomer

Toen we op de zomer catwalks hoge laarzen voorbij zagen komen, was onze eerste reactie: ‘Wat moeten we dààr nu mee?’ Maar zodra we ze zagen dragen, waren we in één keer om (fashion victim, hoe zo?). De street style look die je op deze foto’s ziet, opent perspectieven en brengt ons in ieder geval op nieuwe ideeën. Misschien dat jullie er ook mode inspiratie van opdoen?

Het geheim van deze look zit ‘m vast in het model van deze laarzen. Ze zijn hoog maar hebben geen (naald)hak en ogen al met al zelfs (enigszins) sportief. De combinatie met de shorts is heel geslaagd. Sexy en vrouwelijk maar niet té uitdagend. De zwart-witte ruit voegt een speelse noot toe. En de lange mantel die losjes over de schouders van deze fashionista hangt, maakt de look helemaal af.

Het is geen look waar je kantoor binnenstapt, dat zal iedereen begrijpen. Maar het is wel een superlook waar je de show mee steelt als je naar een leuk uitje hebt. Een feestelijke opening van een trendy lokaal, een zomer party aan zee, een avondje stappen. Vul het zelf maar in.

Opvallend is ook het vrij klassieke kapsel. Het haar is naar achteren getrokken en met een zwart lint bijeengebonden. Op deze manier breng je balans in de hele look en worden zelfs hoge laarzen tot aan je dij… stijlvol.