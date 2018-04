4 Super coole street style looks. Van deze heren kunnen we leren!

Vandaag heren op Trendystyle! Niet alleen omdat wij graag naar mooie mannen kijken (ja, we geven het toe!) maar ook omdat de mannen mode interessante ideeën kan opleveren voor een coole dames look. Jullie weten niet hoe vaak ik langs de catwalk van een mannenshow heb zitten smachten naar al die coole heren, pardon… heren outfits! De mannen mode is vaak moderner en vindingrijker dan de dames mode, met name omdat de mogelijkheden beperkter zijn.

De herencollecties zijn goed voor talloze mode ideeën maar ook de outfits van de mannelijke modellen zelf mogen er zijn. Deze heren fotografeerden we kort na de catwalk show van Dolce & Gabbana in Milaan. Het zijn dus niet de eerste de beste. Hun outfits zijn inspirerend en er zitten best ideeën voor ons bij. Van deze heren kunnen we leren.

Bijvoorbeeld: dat het geen bakken met geld hoeft te kosten om cool gekleed te gaan. Gebruik je verstand en creativiteit. En heb lef. Daarmee heb je alle ingrediënten voor een up-to-date en trendy mode look te pakken. Bekijk de outfits van deze fashion modellen maar eens. Dit zijn 4 street style looks die je – ook met een klein budget – bij elkaar kunt halen.

Tip: verzet je zinnen van effen kledingstukken naar statement items.

Een statement jack

Bouw je mode look rondom één statement item zoals het jack van Philipp Plein dat Don Lee op deze foto draagt. Met zo’n jack is je look al helemaal af. Don Lee draagt er een zwart T-shirt en een zwarte broek onder. Meer heb je niet nodig.

Natuurlijk hoeft je jack niet van Philipp Plein te zijn. Er zijn veel andere modemerken die, ook voor zachtere prijzen, interessante items in hun collectie hebben. In de mode gaat om creativiteit en lef (en niet om een dikke portomonnee).

Een coole zomertrui

Sam Webb, een Brits model met een stoere, mannelijke uitstraling, heeft op zijn look dezelfde formule als Don Lee losgelaten. Webb draagt een zomertrui waar je niet omheen kunt. Draag je zo’n trui dan moet’ie natuurlijk wel perfect afkleden.

Tip: een beetje sporten kan geen kwaad! Train je borstpieren, ga onderarmflapjes te lijf en zet die buikspieren in beweging.

Een cool overhemd

Op het eerste gezicht lijkt het een bloemenoverhemd, maar als je beter kijkt dan zul je er doodskoppen in ontdekken. Mode is kijken, observeren. Train je oog en ontwikkel je eigen stijl. Think out of the box. Trek je niets aan van de mening van anderen. Kleed je voor jezelf.

N.B. Let ook op de accessoires. De groene rugzak matcht met het overhemd. De bril is… cool!

Relaxed

Ook met sportieve, nonchalante en comfortabele (en niet-kostbare) kledingstukken kun je er cool en trendy uitzien. Ook hier gaat het natuurlijk weer erom dat je de juiste dingen met elkaar combineert. Zwart met wit is altijd een winnende combi. Wees niet bang om met grote volumes (en grotere maten) te experimenteren. Houd niet star vast aan de maat die je altijd draagt. Een in-trend accessoire maakt zo’n look af.

Tip: fanny packs zijn hot. Draag zo’n buideltas niet om je heupen maar overdwars over je bovenlijf zoals op deze foto. Voor dames zie je tegenwoordig overal super coole buideltassen met zomerse fantasieën.

Door: Charlotte Mesman

In samenwerking met ADVERSUS