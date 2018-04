Street style mode 2018. 6 Stijlvolle lente looks

Het is voorjaar. Tijd om je garderobe eens onder de loep te nemen en om met je outfits te experimenteren. Met een paar rake aankopen kun je ook in de vroege lente al heel interessante combinaties maken (en dragen!). We hebben 6 stijlvolle looks voor je. Laat je inspireren door deze streetstyle foto’s.

Een strepenbroek met roze vest

Kijk maar eens naar de etalages van boetieks en warenhuizen. Je zult er opmerkelijk veel strepenbroeken zien. Strepenbroeken zijn bij uitstek geschikt voor de lente en zomer. Ze geven die vrolijke marine feeling. Draag er een paar All-Stars bij. Maak de look af met een roze vest of trench coat. Deze look is zò up-to-date!

Een spijkerjack en sneakers

Als je een spijkerjack en sneakers in de kast hebt (vast wel!) dan heb je alles in huis om al die lange jurken die nu in de mode zijn al vroeg in het seizoen te dragen. Bekijk de foto maar eens en copy the look!

Een broekpak en gekleurde schoenen

Broekpakken zijn dit seizoen hot en je kunt ze zo cool maken als je wilt. Haal er stoere, gekke of trendy accessoires bij. De roze schoenen op de foto maken het pak helemaal af. Kijk ook even naar de ‘halsband’. Het zijn maar ideeën. Geef er een eigen persoonlijke twist aan.

Een zwarte outfit. Back in black

Kleur is en blijft een trend maar voor lente en zomer 2018 zagen we ook opvallend veel total black (en total white) outfits. Van top tot teen in het zwart mag dus weer. En soms kan het heel mooi zijn.

Hoge laarzen en een lichtgekleurde jas

Met een paar hoge laarzen en een licht gekleurde jas kun je je zomerse kleren eigenlijk al vrij snel aan. Hoge laarzen zijn heerlijk omdat je daarmee het probleem panty’s omzeilt. En die lichte jas staat blij. Het is voorjaar, weet je nog?

Een witte (spijker)broek met hoge taille

Een must-have voor dit seizoen is een witte (spijker)broek met hoge taille. Je kunt ‘m al vroeg in het voorjaar aan en je kunt er alle kanten mee op. Het is een echte topper! Draag ‘m met een zomertrui (het staat super nonchalant om de trui alleen van voren in de broek te doen), haal er een mooie zonnebril bij en klaar ben je. Je kunt er natuurlijk ook een gekledere look van maken. Deze broek is je basis voor duizend-en-één combi’s!

