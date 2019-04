Street style. Laat je inspireren door de topmodellen!

De lente is misschien wel het meest frustrerende seizoen als het op de mode aankomt. We willen zo graag die nieuwe items uit de zomercollecties aan! Maar het weer is grillig en er wordt een zwaar beroep op ons stijlgevoel gedaan. Laten we eens kijken hoe de (top)modellen het oplossen.

Modellen versus fashionista’s

Allereerst iets over de kledingstijl van de modellen in vergelijking met die van de fashionista’s. De stijlen zijn totaal verschillend. Dat komt mede omdat de doeleinden anders zijn.

De fashionista

De fashionista wil opvallen, de aandacht van de streetstyle fotografen trekken met een kledingstijl volgens de allernieuwste modetrends, indruk maken op haar followers op Instagram. De meest bekende fashionista’s (influencers) worden gekleed door de modeontwerpers. Zo komt het dat ze vaak looks dragen die een half jaar eerder op de catwalks te bewonderen waren. Fashionista’s houden van ‘more is less’. Klik hier om meer te lezen over de fashionista stijl.

Het (top)model

Het topmodel moet een droom verkopen, ze moet de modeontwerpers met een originele en stijlvolle look overtuigen dat zij de juiste persoon, het juiste gezicht voor zijn ontwerpen is. Ze moet de modeontwerpers inspireren, hun muze zijn. Een topmodel heeft een heel eigen stijl, kleedt zich niet per se duur, en volgt niet de allernieuwste modetrends niet op de letter. Bovendien draagt ze graag slank afkledende items en zwart om haar figuur goed te doen uitkomen.

Lentelooks. Driemaal broeken

Bekijk de foto’s van de fashion modellen hieronder maar eens.

Op de eerste foto zie je topmodel Liu Wen in een relaxte zwarte broek met een vest met een vrij bijzonder vest. Het vest draagt ze met een ceintuur in haar middel. De basis van deze look is zwart, maar de schoenen zijn wit. En de tas is knalrood. Zo’n soort look kun je vast en zeker met spulletjes uit je kast bij elkaar halen.

Model Chu Wong heeft haar zwartleren jack als uitgangspunt voor haar lentelook genomen. Ze draagt er een eenvoudig wit T-shirt, een ribfluwelen broek en een paar zwarte veterboots bij. Simpel maar stijlvol.

Ook Indiaas model Pooja Mor houdt het simpel. Zij draagt een zwart Betty Boop T-shirt op een vrij strakke broek met daaronder, net zoals collega Chu Wong zwarte rijglaarsjes, plus – als enige accessoire – een grote zwarte tas. In de grote witte tas – met cadeau van Bottega Veneta, de show die ze net gelopen heeft – zien we een donker windjack.

En al met al zijn het heel simpele maar moderne looks die je zelf gemakkelijk kunt samenstellen. N.B. Veterboots zijn een klassieker die je eigenlijk altijd aankunt en elke look cool maken.

TRENDYSTYLE