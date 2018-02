Street style. Een hype die fotograferen onmogelijk maakt

De Milan Fashion Week is gisteren van start gegaan. Op de kalender van de eerste show dag stonden direct een paar interessante namen: Gucci, Alberta Ferretti en N21. Plus een aantal kleinere shows. Het was een drukke en vrij hectische dag voor onze redactie.

Hectisch was het vooral ook rond de show locatie van Gucci, in de buitenwijken van Milaan. De ingang was afgezet met hekken die alleen opengingen voor de limousines van de VIPS en van de genodigden. Die stapten direct voor de entree uit, ver weg van de fotocamera’s van de street style fotografen.

De gasten die te voet kwamen, waren qua street style minder interessant, maar ook als je daar een plaatje van wilde schieten dan was dat bijna onmogelijk. De toeloop van street style fotografen maar vooral ook van tieners met fotocamera’s was zo groot dat iedereen elkaar voortdurend voor de voeten liep.

Bovendien was het moeilijk om interessante genodigden te spotten omdat opzichtig uitgedoste fashionista’s en wannabees zich – in de hoop gefotografeerd te worden – onder hen mengen en ze daardoor vaak aan het beeld onttrokken. Voeg daar een lage winterzon aan toe die donkere schaduwen over de te fotograferen personen legde en je hebt de nachtmerrie van elke street style fotograaf.

De outfits die mij zijn bijgebleven zijn (helaas) die van de fashionista’s. Het was treurig! Ik zag een moeder en dochter uitgedost in geel en rood. Geen van beiden had ook maar enige charme of mode gevoel. Ze liepen op en neer als VIPS. Ik zag een tienerjongen met pukkels die blijkbaar al zijn zakgeld had besteed aan de allernieuwste Gucci zonnebril met traan om zo de aandacht van de fotografen te trekken. Ik zag een twintiger met blote buik (met kippenvel). Ik zag een jong meisje in een rood pakje en make-up waar uren werk in moet hebben gezeten. Ik zag een blond meisje die met een zilverkleurige jas probeerde op te vallen. Ik zag een meisje in een leren minirokje van de Zara collectie van vijf jaar geleden en dat weet ik omdat ik het rokje zelf ook heb. Wat ik zag, was niet wat ik wilde zien: outfits die inspireren, mode combinaties die inspireren, mensen die inspireren.

Ik zag alleen maar mensen die op een of andere manier proberen om een graantje mee te pikken van de modewereld. Mensen die wanhopig proberen zich te baden in de glam van de modewereld door foto’s van zichzelf op die armoedige stoep daar voor het Gucci complex in de buitenwijk van Milaan te posten en zich zo met de fashion industry te associëren. Triest, in triest.

Morgen meer!

Liefs uit een koud Milaan, Charlotte

