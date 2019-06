Street style vanaf de Fashion Week in Milaan. De mode trends bevestigd!

Pak van mijn hart :-) Hadden we het toch goed gezien… :-) Lingerie-jurken, Adidas runner broekjes, buikspieren, sneakers, hier en daar nog een dierenprintje, heuptasjes, wit op wit…

Elk seizoen weer is het een ‘connecting the dots’ om de mode trends in kaart te brengen. Wat zagen we op de catwalk? Wat zien we de maanden daarna in de winkels? Wat zien tijdens de Fashion Weeks dragen? Vooral de street style tijdens de Fashion Weeks geeft een goed idee van de mode trends die voet aan de grond bij het publiek hebben gekregen.

Gisteren begon de Fashion Week in Milaan. Op de catwalks showen de herencollecties voor zomer 2020. Ondertussen fotograferen wij de genodigden rond de showlocaties. Al bij de eerste show zagen we heel wat mode trends die je de afgelopen maanden op Trendystyle bent tegengekomen bevestigd. We zagen verschillende dames in lingeriejurken, we zagen een model in een Adidas-runner broekje met een blouse met dierenprint (nog maar één dag geleden publiceerden we een catwalkfoto met precies dezelfde combinatie!). We zagen ook wit op wit dragen. En heuptasjes.

Een onverwacht item dat we weer zagen opduiken, waren de gladiator sandalen. Wie weet komen ze weer terug!

Tot zover dit kattenbelletje uit Milaan. Bekijk de street style foto’s maar eens en doe ideeën op voor jouw modelook.

Liefs, Charlotte