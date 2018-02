Bruin is niet mijn kleur, en misschien jouw kleur ook niet. Als ik voor donker ga, dan kies ik zwart of donkerblauw, misschien zelfs grijs, maar géén bruin. Bruin komt op mij een beetje retro en oubollig over, ook al is het volgens de kleurenpsychologie een heel sympathieke kleur. Bruin staat voor serieus, voor geborgenheid, voor stabiel en aards, voor eerlijkheid en loyaliteit. Desondanks draag ik deze kleur niet graag. Maar, en dat moet ik er wel aan toevoegen, dat kan zomaar veranderen als bruin weer een echte modekleur wordt…

En dat zou zomaar kunnen. Tijdens de afgelopen Men’s Fashion Week in Milaan zag ik opvallend veel dames onder het publiek in het bruin en ondanks dat het mijn kleur niet is, trokken ze mijn aandacht. Dat kwam vooral door de kleurcombinaties die deze dames hadden gelegd.

Street style 2018. Zo wordt bruin (toch) jouw modekleur

Zo zou ik een bruine broek met bruine teddyjas nooit met een koraalrode trui en idem dito tas hebben gecombineerd. En toch staat het mooi!

Heel geslaagd is ook de combinatie van blogger Caro Daur in Fendi (kunst als je gesponsord wordt – want zo zal het wel zijn – door één van de meest gerenommeerde modehuizen met Karl Lagerfeld aan het creatieve roer). Zelf zou ik er nooit opgekomen zijn om de chocolade- en cappuccinotinten van rok en jasje te combineren met een koude rozetint als die van de blouse. De combinatie lijkt geijkt maar is het niet, misschien ook vanwege de afbeeldingen in kleur op de blouse zelf. De lichte tas geeft het geheel een geraffineerde touch.

Heel seventies is de combinatie van de cognackleurig suède jas met petroleumblauw en roodbruin. Toegegeven, in een seventies context doet bruin het altijd goed!

Donkerbruin met rood is een combinatie die ik in de verste verte niet zou leggen, maar deze bruine jas met rode biezen heeft iets, zeker in combinatie met de paarse trui en de tijgerprint.

Tot slot nog het ruitjesbroekpak (let op dit ruitje, het is momenteel heel trendy) dat werd gedragen met een roodbruine open gehaakte poncho en oranjebruine enkellaarsjes. Op deze manier is (rood)bruin toch wel interessant.

Chocoladebruin één van de top 12 modekleuren voor zomer 2018

Al deze bruintinten doen vermoeden dat er misschien wel een revival van deze kleur zit aan te komen. Kleurexpert Pantone lijkt dit te bevestigen. Eén van de top 12 modekleuren voor zomer 2018 is… chocoladebruin. Gaan jullie mij misschien binnenkort toch nog in het bruin zien. Wat jij?

