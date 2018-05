Street style. 5 Coole mode trends voor zomer 2018

De mode is grillig en dat komt doordat iedereen in de industrie maar blijft roepen dat het allemaal om ons eigen persoontje gaat. Lekker makkelijk: géén regels, ga maar los! Dat is de boodschap. Maar wij willen toch wel iets van een leidraad hebben. Gelukkig bestaat er buiten het kleine wereld van de Fashion Weeks toch nog zoiets als ‘mode trends‘ (ook al hebben sommige big brands het hele woord ‘trend’ in de ban gedaan). Hieronder zie je vijf super coole street style looks die gebaseerd zijn op 5 hot items/mode trends die gewoon helemaal… ‘in trend’ zijn!

Mode trend #1: De strepen broek

Strepen broeken zijn opeens weer opgedoken in het modebeeld. Toegegeven, voor de zomer zijn ze super cool. Er gaat niets boven een zomerse streep! Hoe je de look verder afmaakt, is ‘up to you’. De combinatie op deze foto is vrij vreemdsoortig, maar de bontsandaaltjes onder zo’n strepen broeken hebben wel iets. We bedoelen maar: er zijn leidraden (lees: trends), maar er zijn écht geen regels!

Mode trend #2: Een roze jurk of pakje

Dit roze jurkje is superschattig (het model laat zich in géén enkel hokje en geen enkele trend plaatsen). Maar de kleur wel. Roze is één van dé modekleuren voor dit seizoen. Dragen dus! Zoals je ziet, mag het ook wel truttig zijn. Ook hier zie je weer dat de sokjes en schoenen dus echt helemaal niet aansluiten op de rest van de outfit. Dat is de clou!

Mode trend #3: Een ruitenjasje

Ruiten blijven maar terugkomen in de mode. Een ruitenjasje in een klassieker. Misschien heb je er nog eentje in je kast hangen (of je man). Aantrekken die blazer. Met een strakke spijkerbroek en een paar stoere boots ben jij helemaal in de trend.

Mode trend #4: Een trench coat

No matter what, regen of niet, de trench coat is super trendy. Draag ‘m wanneer je er zin in hebt. Dit item kan letterlijk over elke outfit.

Mode trend #5: Een sweater of T-shirt met een cool logo

Logo’s zijn terug. Haal je T-shirts en sweaters met grote logo’s, mocht je ze nog hebben, maar weer uit de kast. Niets om je voor te schamen. Een Gucci-logo mag nog steeds, maar de wereld draait ondertussen wel door en er zijn coolere merken te bedenken. Vetements (door Demna Gvasalia van Balenciaga) bijvoorbeeld! Maar nogmaals… it’s all up to YOU!

