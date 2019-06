Spannende kapsel ideeën voor een dagje aan zee

Het is officieel zomer. Op naar zee! Trek je mooiste bikini aan en ga voor een Instagramable kapsel. We vroegen hair stylist Loris Binotto om ons een paar trendy strandkapsels aan de hand te doen. Dit zijn de tips van Loris:

Ik houd van knotten en opsteekkkapsels – Loris Binotto

‘Ik denk dat een vrouw aan zee met haar haar doen moet wat ze zelf wil. Ze kan haar haar los dragen, of opsteken. Een vrouw die haar uiterlijk goed verzorgt en graag egaal bruin wordt, zal het waarschijnlijk opsteken. Een vrouw met een vrije spirit laat haar manen wellicht wapperen in de wind. Het hangt van het type vrouw af…’

‘Persoonlijk zie ik graag een vrouw met opgestoken haar, ook aan zee. Als het warm is, ligt het voor de hand om je haar op te binden. Het is frisser, praktisch. Ik zou dan ook een opsteekkapsel willen aanraden, maar wel eentje waar je blij van wordt. Een ingevlochten kapseltje.’

‘Ik heb het volgende kapsel in mijn hoofd. Stel je twee visgraatvlechten aan weerszijden van je hoofd voor, wellicht met een middenscheiding. Bind de vlechten vast met een elastiekje en breng ze naar achteren. Knoop de uiteinden van de vlechten in je nek samen. Om de punten aan het zicht te onttrekken, draai je ze naar binnen en zet je ze vast met schuifspeldjes. Je hebt nu een soort gevlochten knot in je nek; het is een heel mooi strandkapsel met haar uit je gezicht, fris, en praktisch. Bovendien blijft je haar de hele dag goed zitten, en verder is dit kapsel ook nog eens supertrendy. Dus als je een selfie voor Instagram wilt maken, zie je er altijd goed uit.’

‘Ik ben sowieso gek op knotten en vlechtkapsels. Het is mijn stijl. Maar het is ook de trend. Je hoeft maar een rondje op Instagram te maken en je ziet dat opsteekkapsels weer volop in de mode zijn. Pas ook zag ik een meisje met los haar, een middenscheiding en twee knotjes aan weerszijden van de scheiding. Het leken wel twee konijnenoortjes. Dit soort kapsels zullen we steeds vaker gaan zien, maar het heeft wel even tijd nodig, want niet altijd wordt deze stijl begrepen…’

Door: Charlotte Mesman