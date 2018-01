Spaghetti met verse tomatensaus is een Italiaanse klassieker. Eenvoudig maar elke keer gewoonweg weer verrukkelijk. Het is een gerecht waar je echt van kunt genieten. Zie je jezelf al op een terrasje in Rome zitten? Aan een tafeltje met een rood-met-wit geblokt kleedje met voor je een diep bord vol met pasta en tomatensaus en een glas witte wijn?

Creëer het sfeertje zelf thuis met dit recept. Wij kregen het van een Italiaanse vriend. De ingrediënten zijn heel ‘basic’. Als extra smaakmaker voegt onze Italiaanse raadgever er graag wat fijngesneden selderijblad aan toe.

Ingrediënten

Spaghetti

Olijfolie (extravergine)

1 (of voor de liefhebber: 2) teentjes knoflook

1 kleine ui

Verse trostomaatjes

1 blikje of pakje tomatenpuree

Selderij (het blad)

Suiker

Zout

Vers gemalen Parmezaanse kaas

Bereiding

Was het blad van de selderij onder stromend water en snijd het fijn. Pel de knoflook en snijd het teentje (de teentjes) in de lengte doormidden. Pel de ui en snijd ‘m in ringen of in stukjes. Verhit de olijfolie in een koekenpan en voeg de knoflook, de ui en de selderijblaadjes toe (houd een klein gedeelte van de selderijblaadjes achter voor later). Laat het geheel bakken totdat de ui glazig is. Voeg dan de gewassen en gesneden trostomaatjes en de tomatenpuree toe en laat de saus een half uurtje sudderen. Is de saus te droog, voeg dan water toe. Hoe langer de saus suddert, hoe lekkerder. Voeg dan suiker toe om de zuurheid van de tomaten te neutraliseren. Breng de saus op smaakt met zout. Voeg vlak voor het einde van de kooktijd de resterende selderijblaadjes toe voor een extra frisse touch.

Kook de spaghetti in ruim water met zout. Voeg de spaghetti pas toe als het water kookt. Breek de spaghetti niet! Proef na een paar minuten of de spaghetti gaar is. De pasta mag niet te slap zijn.

Serveer de spaghetti met de tomatensaus en verse Parmezaanse kaas.

Tip: om mooie porties te maken draai je met een vork in de pan met spaghetti tot je de gewenste hoeveelheid rond de vork hebt verzameld. Met een lepel eronder transporteer je de portie naar het bord. Laat de portie nu als het ware van de vork glijden en schep de saus erover. Je hebt nu een heerlijke pasta die ook qua aanzien uit de keuken van een vijfsterrenrestaurant zou kunnen komen.

