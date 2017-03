Sociaal flirten. Zo charmeer jij (bijna) alle mannen op je werk (en elders)

Tips voor ‘sociaal flirten’ en converseren op hoog niveau.



Een zakendiner, een borrel na je werk met mannelijke collega’s en de baas, een VIP party waar je voor uitgenodigd bent, een sociale gelegenheid waar je onbekende maar interessante mensen (mannen) ontmoet, een cursus van je werk.

Iedere vrouw krijgt in haar leven wel met gelegenheden te maken waarin ze graag sprankelend, onderhoudend en intelligent voor de dag wil komen. Waarin ze goed en gewaardeerd gezelschap wil zijn. Waarin ze wil charmeren, zonder dat het echt flirten is. Laten we het ‘sociaal flirten’ noemen.

Instinctief weet iedere vrouw hoe ze dit moet doen. Maar toch leek het ons handig om ons instinctieve, oervrouwelijke gedrag in een paar gouden regels onder woorden te brengen.

ALGEMENE REGELS

1. Nooit bang

‘Nooit bang’, zegt een goede vriendin van me altijd. Wees nooit bang welke situatie of gelegenheid je ook het hoofd moet bieden. Steven met opgeheven hoofd op je doel af. Stap die zaal vol VIP’s binnen en vertrouw op jezelf.

2. Tip tegen blozen: gebruik een dekkende foundation

In gezelschap van ‘gewichtige heren’ wil jij je natuurlijk als vrouw van de wereld profileren. Weet je van jezelf dat je nog wel eens wilt blozen en vind je dat hinderlijk, gebruik dan een dekkende foundation. Alleen al de gedachte dat je rode kleur niet goed te zien is, helpt je om je blosjes onder controle te krijgen.

3. Kleed je niet al te sexy

Nogmaals, het gaat hier niet om flirten en verleiden, maar om gezelschap waarin je om een of andere reden (werk, social networking) een goed figuur wilt slaan. Kleed je daarom met zorg, vrouwelijk maar niet al te sexy. Vermijd te korte rokken en te laag uitgesneden decolletés.

4. Drink niet te veel

Worden er alcoholische drankjes geschonken, drink dan niet teveel. Een klein glaasje kan helpen om te relaxen, maar teveel alcohol kan je ‘loslippig’ maken. In de strategische positie waarin je je bevindt, kun je dat beter voorkomen.

5. Laat je door niemand imponeren

Laat je niet imponeren door namen, functies, leeftijd of ervaring. Je mag dan misschien minder ervaring of kennis hebben, maar scoort vast op andere punten weer beter. Behandel iedereen op dezelfde manier. Wees natuurlijk en jezelf.

REGELS VOOR CHARMANT CONVERSEREN

1. Interesseer je voor de persoon die je voor je hebt

Raak je in gesprek met iemand, probeer dan oprechte interesse voor zijn persoon te tonen.

‘Het is belangrijk om uit te vinden wat de passies van je gesprekspartner zijn‘, zegt Chelsey Haywood, auteur van de ‘De westerse geisha‘ die drie maanden lang als hostess in een club in Tokyo werkte waar ze avond na avond met hoogopgeleide heren moest converseren. Zij als geen ander kan weten hoe je moet charmeren. ‘Span je in om erachter te komen wat hem interesseert, wat hem uniek maakt. Stel vragen, wees actief en laat zien dat je belangstelling voor hem hebt‘.

2. Geef je gesprekspartner het gevoel dat hij uniek is

Dit punt vloeit uit punt 1 voort. Geef hem het gevoel dat hij uniek is. Geef hem alle aandacht. Laat je blik tijdens het gesprek niet afdwalen, laat je niet afleiden door andere gesprekken om je heen, kijk niet steels op je horloge. Luister goed naar hem, geef hem alle aandacht, maar concentreer je niet de hele avond op één persoon. Stap na een tijdje op en concentreer je op iemand anders.

3. Wees niet bang om vragen te stellen

We kunnen niet van alle markten thuis zijn en van elk onderwerp (economie, hobby’s, kunst, muziek) het fijne weten. Laat je niet in verlegenheid brengen en vermijd stellingen waarvan je niet zeker bent. Stel eerder vragen over het onderwerp. Zo heeft hij het gevoel dat jij hem interessant vindt en voorkom jij dat je dingen zegt dat misschien niet juist zijn.

4. Let op je lichaamstaal

Buig je tijdens het gesprek naar je gesprekspartner toe. Met je houding geef je aan dat je naar hem luistert. Zitten jullie, sla dan niet je armen en benen over elkaar. Dit duidt op een gesloten houding. Houd je benen netjes naast elkaar en gebruik je handen om mee te gebaren. Kijk je gesprekspartner goed aan en glimlach hem steeds bemoedigend toe. Beweeg je vrouwelijk en sierlijk. Verricht kleine attenties zoals koffie inschenken of hem zijn kopje aanreiken.

5. Vermijd seksueel getinte opmerkingen

Je mag dan een sprankelende conversatie aangaan, vermijd echter seksueel getinte opmerkingen. Zeker als je je in een werkomgeving bevindt. ‘Waar het om gaat’, zegt Chelsey Haywood, expert op het niveau van ‘sprankelend converseren’ na haar ervaring in Tokyo (wij interviewden haar in persoon!), ‘is dat je je gesprekspartner het gevoel geeft dat je beschikbaar maar tegelijkertijd onbereikbaar bent’. Je doet een stap in zijn richting, maar zet tegelijkertijd ook een stap terug. Het is een heel subtiel spel.

6. Dwing jezelf om je rustig te bewegen

Juist als je je in een gezelschap niet helemaal op je gemak voelt of weet dat er naar je gekeken wordt, is het belangrijk om jezelf te dwingen je rustig te bewegen. Zo voorkom je dat je tijdens het diner je vork laat vallen, dat je in een vol gezelschap tegen iemand opbotst, dat je wijn morst of dat je de armsgaten van je jas niet kunt vinden als iemand je jas voor je ophoudt.

Met deze regels moet je een heel eind komen en het mannelijke gezelschap om je heen zeker charmeren. In deze wereld van social networking weet je nooit waar het goed voor is :-)